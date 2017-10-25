Курды отразили нападение «Хашд аш-Шааби» около иракского Махмура

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Махмур, 25 октября. Курдские силы пешмерга отразили новую атаку шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в населенном пункте Махмур.

По данным военных источников в Курдистане отряды иракской милиции «Хашд аш-Шааби» и бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции» предприняли очередную атаку на позиции курдского ополчения пешмерга около города Махмур, расположенного к юго-западу от столицы Курдистана Эрбиля.

По данным источника атака была успешно отражена, так же как и нападение около города Рабия. В этом столкновении курды уничтожили три единицы бронетехники «Хашд аш-Шааби». Представитель пешмерга Хасан Хала Хусейн сообщил, что раненные шииты были доставлены в госпиталь Эрбиля, пленные переданы в районы, подконтрольные «Хашд аш-Шааби».