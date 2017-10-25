Путин обсудил с катарским министром перспективы инвестиционного сотрудничества

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Москва, 25 октября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин и глава министерства финансов Катара Али Шариф Аль-Имади на полях форума «Россия зовет» обсудили перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин и Али Шариф Аль-Имади обсуждали двустороннее сотрудничество, а также касались инвестиционной темы.

«Перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества», — отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что это была непродолжительная беседа.