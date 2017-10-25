Песков: Кремль не планирует мероприятия по случаю 100-летия революции

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Москва, 25 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют проведение каких-либо мероприятий к 100-летию революции.

«В Кремле каких-то мероприятий по этому поводу не планируется», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналиста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Кремль отказался от любых празднований годовщины революции 1917 года.

Пресс-секретарь также отметил, что никто ничего изначально не планировал.