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Общество
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Украина
Самолет, вокзал, Тбилиси: политолог Ковтун предсказал финал «Михомайдана»
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    Самолет, вокзал, Тбилиси: политолог Ковтун предсказал финал «Михомайдана»

    13:30  25 Октября 2017
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    Самолет, вокзал, Тбилиси — скандальный политолог Ковтун назвал финал спектакля «Михомайдан»

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» украинский политолог Вячеслав Ковтун объяснил, почему попытки экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили, решившего устроить в Киеве так называемый «Михомайдан», не увенчаются успехом.

    Саакашвили запланировал новую акцию протеста, которая начнется уже через считанные часы. Ббывший грузинский лидер, которому накануне отказали в статусе беженца, по его же собственным словам, ночевал у стен Верховной рады прямо в палатке. Впрочем, по данным ФАН, Саакашвили коротал время в достаточно комфортных условиях расположенной неподалеку гостиницы.

    Саакашвили прибыл на Украину вперед ногами, так в Грузию он и отправится

    Украинский политолог Вячеслав Ковтун уверен, что на данном этапе Саакашвили не арестуют и не депортируют.

    «Этому спектаклю дадут доиграть до конца, — считает Вячеслав Ковтун. — Он анонсировал мощную народную поддержку, но она оказалась «пшиком»: на максимуме, при полной поддержке 15 организаций, сторонникам удалось собрать только четыре тысячи человек, а на следующий день остались лишь 150».

    Порошенко не выгодно или не по силам встревать в протестные акции

    По словам Ковтуна, вопрос Саакашвили решит визит постпреда США в НАТО Курта Волкера. Получается, что президенту Украины Петру Порошенко, судя по словам Ковтуна, не выгодно или не по силам встревать в протестные акции Михаила Саакашвили.

    «Михо — талантливый самопиарщик, актер и популист. У власти вначале было опасение, что Саакашвили сумеет поднять волну. Когда волна превратилась в рябь на воде, Саакашвили пошел ва-банк — сидит у костра и рассказывает, что его вот-вот арестуют. Если бы Саакашвили хотели арестовать, уже давно бы арестовали, — уверен Вячеслав Ковтун. — Думаю, что дождутся пятницы, когда приедет Курт Волкер. Это будет заседание антикризисного штаба, где определят, каким образом решить этот вопрос. Это даже уже не проблема. Единственный финал — Саакашвили нужно вернуть на родину, его там ждут. Самолет, вокзал, Тбилиси».

    Автор: Алиса Яковлева
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