Самолет, вокзал, Тбилиси: политолог Ковтун предсказал финал «Михомайдана»

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В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» украинский политолог Вячеслав Ковтун объяснил, почему попытки экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили, решившего устроить в Киеве так называемый «Михомайдан», не увенчаются успехом.

Саакашвили запланировал новую акцию протеста, которая начнется уже через считанные часы. Ббывший грузинский лидер, которому накануне отказали в статусе беженца, по его же собственным словам, ночевал у стен Верховной рады прямо в палатке. Впрочем, по данным ФАН, Саакашвили коротал время в достаточно комфортных условиях расположенной неподалеку гостиницы.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун уверен, что на данном этапе Саакашвили не арестуют и не депортируют.

«Этому спектаклю дадут доиграть до конца, — считает Вячеслав Ковтун. — Он анонсировал мощную народную поддержку, но она оказалась «пшиком»: на максимуме, при полной поддержке 15 организаций, сторонникам удалось собрать только четыре тысячи человек, а на следующий день остались лишь 150».

По словам Ковтуна, вопрос Саакашвили решит визит постпреда США в НАТО Курта Волкера. Получается, что президенту Украины Петру Порошенко, судя по словам Ковтуна, не выгодно или не по силам встревать в протестные акции Михаила Саакашвили.