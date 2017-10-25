Путин будет рад встретиться в Си Цзиньпином на саммите АТЭС — Кремль

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Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин подтвердил заинтересованность в контактах с китайским коллегой Си Цзиньпином, в том числе на саммите АТЭС в Дананге, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин ранее поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на посту генсека коммунистической партии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подтвердил заинтересованность в развитии связей России и Китая.

Речь идет о конструктивном взаимодействии Москвы и Пекина в решении актуальных вопросов повестки дня. В сообщении отмечается, что президент «будет рад встретиться в Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Дананге». Напомним, что саммит запланирован на 11-12 ноября во Вьетнаме. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Путина в саммите прорабатывается.