Песков прокомментировал сообщение о дефиците хлеба в Петербурге

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Москва, 25 октября. Кремль не в курсе ситуации с дефицитом хлеба в Санкт-Петербурге, по данному вопросу лучше обращаться к вице-премьеру России Аркадию Дворковичу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле читали сообщения СМИ, однако не обладают какой-либо информацией по этому поводу.

«Тем более что там в качестве визави для вопросов фигурирует вице-премьер Дворкович. Поэтому, наверно, лучше обращаться к нему», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что нехватка вагонов, с которой якобы столкнулись производители соли и щебня, может негативно отразиться и на снабжении мукомольных предприятий Северной столицы.

Согласно информации издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до петербургских переработчиков.