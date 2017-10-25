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Политика
Песков прокомментировал сообщение о дефиците хлеба в Петербурге
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    Песков прокомментировал сообщение о дефиците хлеба в Петербурге

    13:08  25 Октября 2017
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    Песков прокомментировал сообщение о дефиците хлеба в Петербурге

    Москва, 25 октября. Кремль не в курсе ситуации с дефицитом хлеба в Санкт-Петербурге, по данному вопросу лучше обращаться к вице-премьеру России Аркадию Дворковичу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

    По его словам, в Кремле читали сообщения СМИ, однако не обладают какой-либо информацией по этому поводу.

    «Тем более что там в качестве визави для вопросов фигурирует вице-премьер Дворкович. Поэтому, наверно, лучше обращаться к нему», — отметил официальный представитель Кремля.

    Песков прокомментировал сообщение о дефиците хлеба в Петербурге

    Напомним, в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что нехватка вагонов, с которой якобы столкнулись производители соли и щебня, может негативно отразиться и на снабжении мукомольных предприятий Северной столицы.

    Согласно информации издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до петербургских переработчиков. 

    Автор: Дана Балан
    #песков #петербург #дворкович #хлеб
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