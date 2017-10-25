Песков: Турция координирует с Россией действия в ходе переговоров в Астане по Сирии

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Москва, 25 октября. В настоящее время Турция, как одна из сторон астанинского процесса, координирует свои действия по Сирии с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, страны-участницы астанинских договоренностей на предмет создания зон деэскалации координируют свои действия», — объявил Песков в ходе брифинга.

В ответ на вопрос о том, как Москва реагирует на сообщения о якобы имевших место попытках Турции заключить соглашение с террористами из связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1 группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» в сирийской провинции Идлиб Песков напомнил, что именно турецкие силы занимаются обеспечением безопасности в этой зоне деэскалации.

«Турецкая сторона отвечает за обеспечение безопасности в зоне деэскалации, она выполняет такие функции, — объяснил Песков, — деталей я не знаю, нужно, наверное, обращаться в Минобороны».

Напомним, следующий раунд переговоров в Астане пройдет 30 и 31 октября. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов предупредил, что на этом раунде переговоров могут появиться новые участники.

1 Организация запрещена на территории РФ.