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Джигарханян поселился в театре после выписки из больницы
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    Джигарханян поселился в театре после выписки из больницы

    12:51  25 Октября 2017
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    Джигарханян поселился в театре после выписки из больницы

    Москва, 25 октября. Актер театра и кино Армен Джигарханян, выписавшийся из больницы накануне, остается в своем кабинете в театре.

    Как сообщил ФАН источник, близкий к семье, ехать домой Джигарханян не хочет. В его театре в ближайшее время произойдут крупные перестановки. Скорее всего, вся «команда» супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской будет уволена.

    Цымбалюк-Романовская была задействована в нескольких постановках в качестве пианиста, но, по словам источника ФАН, она разорвала договор и как участник спектаклей.

    Напомним, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская сложила с себя полномочия директора Театра под руководством Джигарханяна после разразившегося скандала.

    10 октября Армен Джигарханян попал в больницу. Он был госпитализирован частным образом, без документов и просил никому не сообщать о состоянии его здоровья, в том числе и супруге.

    Позднее выяснилось, что режиссер завещал Цымбалюк-Романовской все свое имущество, а сейчас обвиняет супругу в воровстве и желании завладеть его состоянием и театром. Накануне стало известно, что Армен Джигарханян подал заявление на развод.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #скандал #имущество #развод #армен джигарханян
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