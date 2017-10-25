Джигарханян поселился в театре после выписки из больницы

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Москва, 25 октября. Актер театра и кино Армен Джигарханян, выписавшийся из больницы накануне, остается в своем кабинете в театре.

Как сообщил ФАН источник, близкий к семье, ехать домой Джигарханян не хочет. В его театре в ближайшее время произойдут крупные перестановки. Скорее всего, вся «команда» супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской будет уволена.

Цымбалюк-Романовская была задействована в нескольких постановках в качестве пианиста, но, по словам источника ФАН, она разорвала договор и как участник спектаклей.

Напомним, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская сложила с себя полномочия директора Театра под руководством Джигарханяна после разразившегося скандала.

10 октября Армен Джигарханян попал в больницу. Он был госпитализирован частным образом, без документов и просил никому не сообщать о состоянии его здоровья, в том числе и супруге.

Позднее выяснилось, что режиссер завещал Цымбалюк-Романовской все свое имущество, а сейчас обвиняет супругу в воровстве и желании завладеть его состоянием и театром. Накануне стало известно, что Армен Джигарханян подал заявление на развод.