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Общество
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Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая
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    Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

    12:54  25 Октября 2017
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    Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря ЦК Компартии Китая, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Российский лидер Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост руководителя высшего уровня в Компартии Китая. Глава государства отметил, что итоги голосования продемонстрировали «политический авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого им курса на ускоренное социально-экономическое развитие» КНР и укрепление Пекина на международной арене.

    Путин уверен, что решение съезда станут «историческим событием» и позволят укрепить отношения между Россией и Китаем, основанные на принципах доверия и партнерства. Напомним, что ранее главы РФ и КНР встретились перед саммитом стран БРИКС, эта встреча стала четвертой за текущий год. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #китай
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