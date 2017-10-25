Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

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Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря ЦК Компартии Китая, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост руководителя высшего уровня в Компартии Китая. Глава государства отметил, что итоги голосования продемонстрировали «политический авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого им курса на ускоренное социально-экономическое развитие» КНР и укрепление Пекина на международной арене.

Путин уверен, что решение съезда станут «историческим событием» и позволят укрепить отношения между Россией и Китаем, основанные на принципах доверия и партнерства. Напомним, что ранее главы РФ и КНР встретились перед саммитом стран БРИКС, эта встреча стала четвертой за текущий год.