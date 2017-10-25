Соловьев призвал психиатра на помощь после слов Рынски о Собчак и Малашенко

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Москва, 25 октября. Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост блогера Божены Рынски в Facebook, посвященный решению ее мужа Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак.

Рынска крайне негативно отреагировала на намерение Собчак баллотироваться в президенты России. Светская львица даже не упустила возможность отпустить в адрес телеведущей несколько оскорблений.

Еще большим ударом для нее стала новость о том, что предвыборный штаб Собчак возглавил ее муж.

«Игорь не потерпит оскорблений в свой адрес, шварканий, и вот этого всего, — рассуждала в Сети блогер. — И через месяц они с Ксенией Собчак расстанутся не друзьями, а заработанные 30 серебренников мы весело пропьем в Майами».

«Ну, раз Игорь теперь работает с Собчак, то я заведу алабая, — следом опубликовала она новый пост. — На этот раз навсегда».

Вскоре на ее странице появились рассуждения о разводе, пересказ обсуждения этой новости с подругой, а также предположение, что «Собчак пройдет, а муж останется».

За всем этим развитием событий наблюдали не только подписчики блогера, но и Соловьев. И, судя по реакции, прочитанное вызвало у него не самые приятные впечатления.

«Психиатра в студию! — прокомментировал он на своей странице в Instagram. — И кто же платит за это шапито?»