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Соловьев призвал психиатра на помощь после слов Рынски о Собчак и Малашенко
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    Соловьев призвал психиатра на помощь после слов Рынски о Собчак и Малашенко

    15:41  25 Октября 2017
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    Соловьев призвал психиатра помочь жалующейся на мужа из-за Собчак Рынске

    Москва, 25 октября. Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост блогера Божены Рынски в Facebook, посвященный решению ее мужа Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак.

    Рынска крайне негативно отреагировала на намерение Собчак баллотироваться в президенты России. Светская львица даже не упустила возможность отпустить в адрес телеведущей несколько оскорблений. 

    Еще большим ударом для нее стала новость о том, что предвыборный штаб Собчак возглавил ее муж. 

    «Игорь не потерпит оскорблений в свой адрес, шварканий, и вот этого всего, — рассуждала в Сети блогер. — И через месяц они с Ксенией Собчак расстанутся не друзьями, а заработанные 30 серебренников мы весело пропьем в Майами».

    «Ну, раз Игорь теперь работает с Собчак, то я заведу алабая, — следом опубликовала она новый пост. — На этот раз навсегда».

    Вскоре на ее странице появились рассуждения о разводе, пересказ обсуждения этой новости с подругой, а также предположение, что «Собчак пройдет, а муж останется».

    За всем этим развитием событий наблюдали не только подписчики блогера, но и Соловьев. И, судя по реакции, прочитанное вызвало у него не самые приятные  впечатления.

    «Психиатра в студию! — прокомментировал он на своей странице в Instagram. — И кто же платит за это шапито?»

     

    Психиатра в студию! И кто же платит за это шапито?

    A post shared by Владимир Соловьев (@vrsoloviev) on

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #собчак #соловьев #рынска #блогер #муж #психиатр #шапито
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