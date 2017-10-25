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В России начались продажи LADA Vesta SW и Vesta SW Cross
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    В России начались продажи LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

    12:58  25 Октября 2017  /обновлено: 13:05  25 Октября 2017
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    В России начались продажи LADA Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

    Тольятти, 25 октября. «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж универсала Lada Vesta SW и кроссовера Lada Vesta SW Cross.

    «25 октября LADA начинает российские продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей», — говорится в официальном сообщении компании.

    Напомним, что серийное производство универсала и кроссовера стартовало 11 сентября на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске. Модели получили двигатели на 1,6 л и 1,8 л. Кроме того, в автомобилях предусмотрены механическая и автоматическая коробки переключения передач.

    В России начались продажи LADA Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

    Стоимость базовой Lada Vesta SW Cross составляет 755,9 тысяч рублей, минимальная цена Lada Vesta SW — 639,9 тысяч рублей.

    В данный момент у «АвтоВАЗа» имеется 20 моделей Lada стоимостью 390-850 тысяч рублей. Всего в нашей стране более 300 дилерских центров компании.

    Автор: Дима Оленин
    #авто #lada vesta sw
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