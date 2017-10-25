Российские ученые создали молекулы, блокирующие ВИЧ

В Избранное

Москва, 25 октября. Российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины создали специальные молекулы, блокирующие вирус ВИЧ. Об этом представители медицинского учреждения рассказали в рамках научной конференции «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания».

Сообщается, что специалисты центра физико-химической медицины создали из синтезированных молекул нуклеиновых кислот специальный препарат, определяющий поверхностный гликопротеин ВИЧ и блокирующий его. Таким образом, заражение ВИЧ не происходит. Кроме того, синтезированные молекулы не токсичны, а значит безопасны для человека, сообщает «Дни.ру».

Отметим, исследователи планируют использовать свое открытие для разработки специальных средств профилактики инфицирования вирусом иммунодефицита.

Напомним, ранее сообщалось, что японские ученые разработали новое вещество, способное уничтожить пораженные ВИЧ клетки.