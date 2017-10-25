Полиция Испании задержала подозреваемого в связях с ИГ

В Избранное

Мадрид, 25 октября. Испанская полиция задержала 52-летнего мужчину по подозрению в причастности к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«Полиция задержала 52-летнего мужчину в Мадриде за его предполагаемое членство в ИГ»1, — сообщил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо на своей странице в Twitter.

Есть информация, что задержанный занимался вербовкой и обучением новых боевиков.

Напомним, что 17 августа в Испании произошел теракт. Фургон с террористами выехал на пешеходную улицу в Барселоне и протаранил людей. Чуть позже нечто подобное произошло в Камбрисе, находящемся в 120 км от Барселоны. В результате погибли 16 человек, 130 пострадали.

Ответственность за теракт взяли сторонники «Исламского государства»1, отмечает «Свободная пресса».

1 Организация запрещена на территории РФ.