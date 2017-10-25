Сирия новости 25 октября 16.30: коалиция отрицает убийство мирных жителей, ССА готова захватить Манбидж любой ценой

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Сирия, 25 октября. Центр по примирению враждующих сторон организовал возвращение беженцев в Алеппо. Коалиция США отрицает убийство гражданских лиц в Дейр эз-Зоре. Боевики ССА** заявили, что захватят Манбидж в Алеппо любой ценой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по ИГ1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска.

«Исламское государство»: утверждает, что террористы уничтожили пять БМП САА в районе станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор; ведет бои с САА в квартале Харабеш в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): сбросила листовки, предупреждающие жителей Манбиджа в Алеппо о готовящемся наступлении; ведет перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид», на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответному обстрелу САА на южных окраинах города Даръа; заявляет, что боевики отразили атаку САА в районе деревни Абу-Мияль к северо-востоку от Хамы.

Международная коалиция: отрицает убийство мирных жителей в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Оппозиционный военный источник на своей странице в сети Telegram (SRNN2011) сообщает о новых перестрелках между правительственной армией и радикалами группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», действующих в районе Восточной Гуты совместно. По данным источника, сирийские подразделения ведут огонь по опорным пунктам исламистов в районах Айн-Тарма и Джобар, а также недалеко от населенного пункта Дума. Напомним, войска Башара Асада интенсифицировали обстрелы позиций боевиков, вследствие их недавнего заявления о готовящейся операции по захвату западных окраин столицы.

Провинция Алеппо

Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон организовали возвращение группы беженцев в провинцию Алеппо, сообщил корреспондентам информационного портала Al Masdar News сотрудник ведомства Сослан Цебоев. Благодаря совместным усилиям сирийских властей и российской организации жилье в городе Маскана получили более 70 семей из Манбиджа. Было обеспечено безопасное перемещение гражданских лиц. Кроме того, по прибытии жители получили гуманитарную помощь.

Представители РФ также оказывают помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры городов, передают военные источники AMN. Более четырех тысяч тонн строительных материалов, а также техники были доставлены в сирийский порт в городе Тартус для отправки в районы, которым боевиками был нанесен наибольший ущерб.

Тем временем отряды Сирийской свободной армии, поддерживаемой со стороны Турции, сбросили жителям населенного пункта Манбидж листовки с предупреждением о грядущем наступлении и захвате города любой ценой. Об этом сообщает Twitter-канал (op_shield).

Провинция Дейр эз-Зор

Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», вновь заявляет о потерях Сирийской арабской армии (САА). Как утверждает «Аль-Амак», на этот раз террористы преуспели в районе станции «Т-2» на юго-западе региона, где им якобы удалось ликвидировать пять боевых машин пехоты. Тем не менее официальные правительственные источники данную информацию не подтверждают.

В столице региона продолжаются столкновения между поддерживаемой ВКС РФ Сирийской арабской армией (САА) и отрядами террористической группировки, находящимися в блокаде. По сведениям военного источника в Twitter (leithfadel), в данный момент ожесточенные бои разворачиваются в квартале Харабеш.

Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция, деятельность которой в Сирии не была санкционирована ни ООН, ни Дамаском, отрицает, что авиаудары ВВС альянса привели к жертвам среди гражданского населения в провинции Дейр эз-Зор. МИД Сирии призвало Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям коалиции США, сообщает агентство новостей SANA News. Напомним, в понедельник Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о том, что в результате авианалета неопознанного военного самолета погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и были ранены еще 30 человек, в числе погибших — волонтер движения Красного Полумесяца. Как сообщают местные активисты, самолет принадлежал ВВС США.

Провинция Даръа

Военный источник в Twitter (NoorNahas1) сообщает о продолжающихся столкновениях меду так называемой «умеренной оппозицией» и формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанным с «Исламским государством»1. В данный момент противоборствующие стороны ведут взаимные обстрелы вблизи реки Ярмук в юго-западной части Даръа. Напомним, несколькими часами ранее в результате массированной атаки с участием смертников погибли 34 боевика Сирийской свободной армии (ССА).

Между тем в окрестностях столицы региона артиллерийские дивизионы САР провели ответный обстрел укрепрайонов радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1***. Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Провинция Хама

Подконтрольный вооруженной оппозиции Twitter-канал (SRNN2011) сообщает о том, что радикалы антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Абу-Мияль северо-восточнее административного центра провинции. В свою очередь, правительственные источники ни о каком наступлении САА на данных территориях не сообщали. Поступала информация о том, что силы САР при поддержке военных самолетов ВКС РФ достигли окраин поселения.

Ирак

Командование иракской армии опровергло сообщения о вооруженных столкновениях между курдскими отрядами пешмерга и ополченческими подразделениями «Хашд Аш-Шааби» в районе Рабия на северо-западе Ирака. Данные о противостоянии сторон поступали накануне. Тогда как президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что бойцы Сил народной мобилизации напали на курдские формирования. Также Барзани предупредил, что мобилизует все свои ресурсы в случае дальнейшего наращивания военного присутствия со стороны армии Ирака и ополченцев-шиитов. Багдад не прокомментировал претензии. Напомним, напряженность между Багдадом и Эрбилем обострилась после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)