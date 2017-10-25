Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: армия Турции возводит укрепления радом с курдским Африном
Новости Сирии
Сирия новости 25 октября 16.30: коалиция отрицает убийство мирных жителей, ССА готова захватить Манбидж любой ценой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 25 октября 16.30: коалиция отрицает убийство мирных жителей, ССА готова захватить Манбидж любой ценой

    16:30  25 Октября 2017
    206

    коалиция отрицает убийство мирных жителей в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 25 октября. Центр по примирению враждующих сторон организовал возвращение беженцев в Алеппо. Коалиция США отрицает убийство гражданских лиц в Дейр эз-Зоре. Боевики ССА** заявили, что захватят Манбидж в Алеппо любой ценой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят авиаудары по ИГ1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска.

    «Исламское государство»: утверждает, что террористы уничтожили пять БМП САА в районе станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор; ведет бои с САА в квартале Харабеш в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия (ССА): сбросила листовки, предупреждающие жителей Манбиджа в Алеппо о готовящемся наступлении; ведет перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид», на юго-западе провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответному обстрелу САА на южных окраинах города Даръа; заявляет, что боевики отразили атаку САА в районе деревни Абу-Мияль к северо-востоку от Хамы.

    Международная коалиция: отрицает убийство мирных жителей в Дейр эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Оппозиционный военный источник на своей странице в сети Telegram (SRNN2011) сообщает о новых перестрелках между правительственной армией и радикалами группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», действующих в районе Восточной Гуты совместно. По данным источника, сирийские подразделения ведут огонь по опорным пунктам исламистов в районах Айн-Тарма и Джобар, а также недалеко от населенного пункта Дума. Напомним, войска Башара Асада интенсифицировали обстрелы позиций боевиков, вследствие их недавнего заявления о готовящейся операции по захвату западных окраин столицы.  

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон организовали возвращение группы беженцев в провинцию Алеппо, сообщил корреспондентам информационного портала Al Masdar News сотрудник ведомства Сослан Цебоев. Благодаря совместным усилиям сирийских властей и российской организации жилье в городе Маскана получили более 70 семей из Манбиджа. Было обеспечено безопасное перемещение гражданских лиц. Кроме того, по прибытии жители получили гуманитарную помощь.

    Представители РФ также оказывают помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры городов, передают военные источники AMN. Более четырех тысяч тонн строительных материалов, а также техники были доставлены в сирийский порт в городе Тартус для отправки в районы, которым боевиками был нанесен наибольший ущерб.

    Тем временем отряды Сирийской свободной армии, поддерживаемой со стороны Турции, сбросили жителям населенного пункта Манбидж листовки с предупреждением о грядущем наступлении и захвате города любой ценой. Об этом сообщает Twitter-канал (op_shield).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», вновь заявляет о потерях Сирийской арабской армии (САА). Как утверждает «Аль-Амак», на этот раз террористы преуспели в районе станции «Т-2» на юго-западе региона, где им якобы удалось ликвидировать пять боевых машин пехоты. Тем не менее официальные правительственные источники данную информацию не подтверждают.

    В столице региона продолжаются столкновения между поддерживаемой ВКС РФ Сирийской арабской армией (САА) и отрядами террористической группировки, находящимися в блокаде. По сведениям военного источника в Twitter (leithfadel), в данный момент ожесточенные бои разворачиваются в квартале Харабеш.

    Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция, деятельность которой в Сирии не была санкционирована ни ООН, ни Дамаском, отрицает, что авиаудары ВВС альянса привели к жертвам среди гражданского населения в провинции Дейр эз-Зор. МИД Сирии призвало Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям коалиции США, сообщает агентство новостей SANA News. Напомним, в понедельник Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о том, что в результате авианалета неопознанного военного самолета погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и были ранены еще 30 человек, в числе погибших — волонтер движения Красного Полумесяца. Как сообщают местные активисты, самолет принадлежал ВВС США.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Военный источник в Twitter (NoorNahas1) сообщает о продолжающихся столкновениях меду так называемой «умеренной оппозицией» и  формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанным с «Исламским государством»1. В данный момент противоборствующие стороны ведут взаимные обстрелы вблизи реки Ярмук в юго-западной части Даръа. Напомним, несколькими часами ранее в результате массированной атаки с участием смертников погибли 34 боевика Сирийской свободной армии (ССА).

    Между тем в окрестностях столицы региона артиллерийские дивизионы САР провели ответный обстрел укрепрайонов радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1***. Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Алеппо

    Подконтрольный вооруженной оппозиции Twitter-канал (SRNN2011) сообщает о том, что радикалы антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Абу-Мияль северо-восточнее административного центра провинции. В свою очередь, правительственные источники ни о каком наступлении САА на данных территориях не сообщали. Поступала информация о том, что силы САР при поддержке военных самолетов ВКС РФ достигли окраин поселения.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Командование иракской армии опровергло сообщения о вооруженных столкновениях между курдскими отрядами пешмерга и ополченческими подразделениями «Хашд Аш-Шааби» в районе Рабия на северо-западе Ирака. Данные о противостоянии сторон поступали накануне. Тогда как президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что бойцы Сил народной мобилизации напали на курдские формирования. Также Барзани предупредил, что мобилизует все свои ресурсы в случае дальнейшего наращивания военного присутствия со стороны армии Ирака и ополченцев-шиитов. Багдад не прокомментировал претензии. Напомним, напряженность между Багдадом и Эрбилем обострилась после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #новости сирии #даръа #сса #пешмерга
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 25 октября 16.30: коалиция отрицает убийство мирных жителей, ССА готова захватить Манбидж любой ценой
    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля
    Сирия итоги за сутки на 25 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора убито ударами коалиции
    Сирия новости 24 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Даръа взорвался автомобиль «Тахрир аш-Шам»
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2102
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        477
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        355
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        229