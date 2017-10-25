Сирия вновь в центре «химического шоу»: Россия заблокировала продление расследования химатак

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Российская сторона воспользовалась своим правом вето и заблокировала продление мандата специальной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые продолжают расследование инцидентов с использованием запрещающих веществ в Сирии. До этого Россия внесла предложение отложить принятие решения о продлении мандата миссии, который должен закончиться в ноябре, и прежде ознакомиться с текущими результатами изучения происшествия в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб.

Москва, однако, не получила должной поддержки в Совете безопасности ООН и была вынуждена наложить вето на резолюцию Совбеза о продлении мандата миссии по расследованию случаев применения химоружия. Несомненно, это решение российской стороны вызвало шквал критики со стороны Соединенных Штатов и их союзников по западной коалиции.

Почему же Москва была вынуждена пойти на этот шаг, который, как, безусловно, понимали все, станет поводом для новых обвинений со стороны Запада и запустит новую информационную атаку против России и правительства Башара Асада в американских и европейских СМИ? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политолог и независимый журналист Александр Асафов считает, что у Москвы просто не было выбора: всем и так понятно, какие итоги проверки представят представители спецмиссии ООН и ОЗХО. Результаты предрешены, объективного расследования ожидать не приходится — соответственно, работа этой машины, заранее запрограммированной против официального Дамаска, бессмысленна. Свое мнение эксперт выразил в комментарии для ФАН.

«Спорить с очевидно лживыми информационными кампаниями бесполезно. В ответ на дезавуирование очередных вбросов о наличии химоружия и его применении, Западом под разными предлогами и поводами будут запущены новые фейковые сведения. Тема химических атак, успешно отработав один раз как обоснование вторжения в Ирак (все мы помним, как Колин Пауэлл тряс пробиркой с трибуны), показала свою эффективность, и теперь используется Штатами вновь. Оппоненты сирийского правительства просто так от нее не откажутся и будут еще не раз возвращаться к этому предмету, представляя какие-то новые сфабрикованные истории».

Соответственно, российская сторона, в свою очередь, реагирует самым должным образом, подчеркивает эксперт. Вопрос дискредитации Москвы и Башара Асада как главных геополитических противников уже не просто принципиальный, но даже сакральный для западного мира. Именно поэтому какое-то объективное и честное обсуждение сирийской повестки едва ли вообще возможно.

«Россия на дипломатическом уровне реагирует ровно так, как и должна. Она показывает, что вся эта пляска вокруг химического оружия является выдуманной от начала и до конца в рамках определенной информационной стратегии, направленной против сирийского правительства. Однако по-настоящему эффективно такой стратегии противостоять почти невозможно, поскольку это уже практически религиозный вопрос для представителей коалиции. По религиозным вопросам спорить нельзя, поэтому остается заблокировать деструктивные тенденции на уровне ООН».

Бесспорно, это нелегкий шаг, так как Москве придется столкнуться с новым шквалом критики со стороны Вашингтона и его союзников, отмечает Александр Асафов. Однако воспринимать ее близко к сердцу нельзя: все эти обвинения, конечно, безосновательны; это направленная информационная агрессия, которая и не пытается хоть сколько-нибудь соседствовать с правдивостью и адекватностью.