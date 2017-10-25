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Родственники жертв катастрофы А321 выступили против открытия полетов в Египет
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    Родственники жертв катастрофы А321 выступили против открытия полетов в Египет

    12:33  25 Октября 2017
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    Родственники жертв катастрофы А321 выступили против открытия полетов в Египет

    Санкт-Петербург, 25 октября. Родственники жертв авиакрушения воздушного судна А321 над Синаем требуют не открывать полеты в Египет до тех пор, пока не будет завершено расследование, заявил член благотворительного фонда «Рейс 9268» Валерий Гордин корреспонденту Федерального агентства новостей.

    «Расследование снова затягивается еще на полгода, у нас такая информацию по последним материалам дела, — рассказывает Гордин. — Пока мы наверняка не выяснили, что случилось в аэропорту Египта. Как мы можем подвергать опасности наших соотечественников? Свою относительную безопасность и соответствие международным требованиям подтвердил только аэропорт Каира, но дело-то не в железках — дело же в людях. Да, там устанавливают дополнительные системы безопасности, металлоискатели. Но мы до сих пор не знаем, что именно произошло там, на земле, перед тем, как самолет с нашими близкими поднялся в воздух… Нам не дают посмотреть ни одной видеозаписи оттуда».

    По словам Гордина, российская сторона предоставила родственникам погибших все материалы по делу, а также результаты расследования самого взрыва в воздухе над Синаем и результаты российских экспертиз. Дело за материалами с египетской стороны.

    «Российские следователи нас полностью информировали, — отметил Гордин. — А Египет полгода только фюзеляж поднимал… Теперь расследование затянулось еще на полгода, думаю, что как раз из-за египетской стороны. Пока все не будет выяснено, мы категорически против того, чтобы наши граждане снова летали в Египет и подвергали себя опасности. Тем более, что там идут бои сотрудников МВД Египта с террористами».

    Родственники жертв катастрофы А321 выступили против открытия полетов в Египет

    Добавим, что вопрос возобновления полетов в Египет регулярно поднимается в СМИ, всплывает он и в высказываниях чиновников и специалистов Минтранса. Сроком открытия рейсов называли то конец 2017 года, то начало 2018 года. 

    Глава управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери на выставке «Отдых 2017» в Москве заявлял, что открытие авиасообщения между нашими странами — дело нескольких недель, максимум — двух месяцев. Но недавние событие в Египте, когда в бою с террористами в районе эль-Вахат погибли 58 сотрудников МВД страны, насторожили российскую сторону.

    «Террористическая угроза в стране очень велика, и решение о закрытии ее для туристов из России было абсолютно правильным», — высказался на эту тему член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

    Он добавил, что о восстановлении полетов в Египет пока не может быть и речи, потому что дело сейчас далеко не только в обеспечении безопасности полетов.

    Автор: Евгения Авраменко
    #теракт #а321 #египет #синай #авиасообщение #полеты #родственники
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