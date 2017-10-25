Манипуляция вымыслами: в Госдуме оценили голосование Совбеза ООН по Сирии

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Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по инициативе Соединенных Штатов состоялось голосованием по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как отрежиссированный спектакль. С таким заявлением выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было», — уточнил Небензя в беседе с журналистами.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак на территории Сирийской арабской республике (САР) до продления мандата этого механизма.

«Нужно ознакомиться с докладом. За последний год мы не видели ни одного субстантивного доклада СМР. Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы», — добавил дипломат.

Правильное решение

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН события, произошедшие в Совбезе ООН.

«На мой взгляд, позиция Соединенных Штатов является странной. При этом США сами признали, что «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории РФ, — Прим. ФАН) имела факты использования химического оружия. Желание продлить соответствующие полномочия по расследованию фактов использования химического оружия — попытка использовать комиссию, наблюдателей как рычаг воздействия в отношении нашей страны и САР. Цель — манипуляция различными вымыслами по использованию химического оружия, чтобы в будущем выставить виновными и нас, и официальный Дамаск. Это с больной головы на здоровую», — пояснил Юрий Швытки.

По мнению депутата, Россия правильно поступила, заблокировав резолюцию в Совбезе ООН. Это достаточно действенная мера для того, чтобы не допустить манипуляции фактами.

Как ранее сообщала Газета.ru, 24 октября Россия и Боливия наложили вето на принятие резолюции, которая продлевает мандат совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.