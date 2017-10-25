Сегодня в Сети: конец предвыборной кампании Собчак, «рука Кремля» в ЮАР

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Федеральное агентство новостей собрало реакцию соцсетей на главные события. Все самое свежее — в материале ФАН.

Персона и высказывания телеведущей Ксении Собчак, недавно заявившей о своем намерении участвовать в выборах 2018 года, продолжают занимать Рунет. Вчера вечером и сегодня в первой половине дня основной тренд здесь — обсуждение слов Собчак о Крыме и том, что, согласно международному праву, полуостров является украинской территорией.

Большинство пользователей Twitter расценивают это высказывание Собчак как ошибку. Оно и неудивительно: в российском обществе существует достаточно однозначный консенсус по «крымскому вопросу». Крым — часть России. Утверждать что-то иное — значит, противопоставить себя большинству россиян. Потому даже политики оппозиционного толка стараются не затрагивать эту тему без лишней нужды. Поскольку Собчак нарушила это правило, ее предвыборную кампанию предлагают считать законченной еще до того, как она началась.

«Собчак объявила Крым украинским. Так быстро слиться и закончить предвыборную кампанию еще никому не удавалось», — отметил «Во///дь».

«Во///дь» не одинок в своих оценках.

«Собчак предвыборная: «Крым не наш». Вы прослушали блиц-семинар «Как похоронить себя еще до выдвижения в кандидаты на выборы», — вторит ему еще один участник Twitter.

Другой придумал следующий анекдотический диалог:

Ксения Собчак: «Крым нужно вернуть Украине. Точка». Крым: «Собчак надо вернуть в родной табун. Точка».

Сегодня утром Владимир Соловьев, российский политический обозреватель, радио- и телеведущий, в эфире «Вести FM» обнародовал запись давнего выступления отца Ксении Собчак — Анатолия Собчака. В нем первый мэр Санкт-Петербурга назвал принадлежность Крыма Украине «нелепостью».

Это также дало интернет-общественности повод для шуток.

«Поэтому А. Собчак и хотел пацана))))», — комментирует один из пользователей Twitter.

Самым важным политическим событием последних дней является очередной съезд Компартии Китайской Народной Республики. Впрочем, как говорится в пословице, своя рубашка ближе к телу, а потому в соцсетях куда как более активно обсуждают поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу на Филиппины.

Накануне Россия и Филиппины подписали договор о военном сотрудничестве, сегодня глава российского оборонного ведомства лично передал президенту Родриго Дутерте партию стрелкового оружия. Традиционно Филиппины были союзником США в тихоокеанском регионе. Сейчас ситуация меняется, что уже подметили в Рунете.

«Филиппины, Ирак, Ливия, Афганистан... постепенное вытравливание пиндосов из всех щелей...» — пишет один из пользователей Twitter.

«Филиппины назывались американским авианосцем, пора стать российским», — отмечает другой.

Англоязычные СМИ продолжают муссировать тему «российского вмешательства» в выборы и политическую жизнь других стран. По мнению издания Sunday Times, очередная цель России — Южноафриканская Республика (ЮАР).

Известный политолог Владимир Корнилов сыронизировал над этим на своей странице в Facebook.

«Страсти какие! Оказывается, Путин и состав правительства ЮАР определяет! Есть еще в этом мире страна, где Россия не назначила своего президента или правительство?» — пишет он.

Сам заголовок статьи Sunday Times можно перевести как «Из России с любовью: как Путин приложил руку к перестановкам в Кабинете министров».

Ее лид как: «Кремлевские силовики встретились с (президентом ЮАР Джейкобом) Зумой, чтобы «предупредить» его о ядерной сделке всего за несколько часов (до начала перестановки)».