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Россия
Строительство Крымского моста завершено более чем на 50%
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    Строительство Крымского моста завершено более чем на 50%

    13:32  25 Октября 2017
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    Строительство Крымского моста завершено более чем на 50%

    Москва, 25 октября. Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, выполнено более чем на 50%. Об этом рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов.

    «Сейчас уже более 50% объемов работ на этом сооружении выполнено. Самые главные ключевые моменты — монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части — уже успешно завершены», — приводит ТАСС заявление Астахова.

    Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ также заверил, что нет сомнений в том, что к концу следующего года будет запущено движение по автодорожной части переправы. Движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года.

    Напомним, ранее стало известно, что для охраны Крымского моста и Керченского пролива Федеральная служба войск национальной гвардии РФ создаст специальную морскую бригаду.

    Автор: Федор Веснин
    #керченский пролив #крымский мост #готовность
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