Строительство Крымского моста завершено более чем на 50%

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Москва, 25 октября. Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, выполнено более чем на 50%. Об этом рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов.

«Сейчас уже более 50% объемов работ на этом сооружении выполнено. Самые главные ключевые моменты — монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части — уже успешно завершены», — приводит ТАСС заявление Астахова.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ также заверил, что нет сомнений в том, что к концу следующего года будет запущено движение по автодорожной части переправы. Движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что для охраны Крымского моста и Керченского пролива Федеральная служба войск национальной гвардии РФ создаст специальную морскую бригаду.