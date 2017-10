СМИ: Пентагон может лишиться 200 истребителей F-35

В Избранное

Пентагон может получить порядка 200 непригодных к бою истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Проблема в том, что из-за неразберихи в оборонном бюджете США, деньги на ремонт самых современных американских воздушных судов идут на другие цели.

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи Nearly 200 of America's F-35s May Remain Indefinitely Unfit for Combat (Почти 200 американских F-35 могут остаться непригодными к бою), опубликованной порталом Popular Mechanics.

В настоящее время армия США тратит средства на новые многофункциональные истребители. Это означает, что старые самолеты, общей стоимостью 40 миллиардов долларов, выпущенные до завершения разработки F-35, могут остаться без модернизации. Дэн Грейзиер, аналитик некоммерческой организации «Проект по наблюдению за работой правительства» (Project On Government Oversight), объяснил в интервью The National Interest, что 108 ранних моделей F-35 могут быть признаны неподготовленными для военных операций и могут использоваться только на авиасалонах и в тренировочных миссиях. У ВМФ и морской пехоты США также есть 81 ранняя модель F-35, которая нуждается в модернизации. Таким образом, в руках Пентагона оказалось 189 единиц F-35, которые не могут быть отправлены в районы ведения военных действий.

Главной проблемой считается модель закупок, известная как «параллелизм». Пентагон и американская компания Lockheed Martin знали, что программа F-35, целью которой являлось сознание новых моделей для ВВС, ВМС и морской пехоты, будет чрезвычайно сложной, растянется на много лет и потребует миллиардов долларов финансовых вливаний. И хотя летный прототип совершил свой первый полет еще в 2000 году, тщательная доработка F-35 заняла в общей сложности более 15 лет. При этом окончательная версия программного обеспечения для F-35, Block 3F, до сих пор находится на стадии испытаний.

Для начала успешного производства F-35 Пентагон и Lockheed Martin коллективно договорились одновременно создавать F-35, постепенно завершая его разработку. Это означает, что первые образцы самолета предполагалось довести до окончательного стандарта на более позднем этапе. Ранние же модели самолета создавались под незаконченный стандарт программного обеспечения Block 2B, на два уровня ниже, чем финальный Block 2F. Между этими вариантами ПО существует 213 программных и технических различий. Block 2В обеспечивает некоторые, но не все боевые возможности F-35. ВВС приняли на вооружение 108 самолетов F-35 с Block 2В, в то время как ВМС и морская пехота — еще 81 единицу F-35В и -C моделей.

В попытках сэкономить предлагалось оставить 108 единиц F-35 ВВС (которые, по словам Грейзера, обошлись налогоплательщикам в ошеломляющую сумму в размере 21,4 млрд долларов) в статусе непригодных к бою. Представители некоммерческой организации Project On Government Oversight связались с руководителями программы F-35 и Lockheed Martin, чтобы узнать, когда 81 самолет ранней версии, принадлежащий ВМС и морской пехоте, будет модернизирован до программного обеспечения Block 3F. Но ответа они так и не получили.

Но что случилось со всеми деньгами на модернизацию самолетов? Вооруженные силы в настоящее время тратят свои ресурсы на закупки последних F-35, и имея ограниченный бюджет на оборону, армия закупает указанные реактивные самолеты большими партиями, чтобы таким образом снизить расходы. Если Пентагон вместо покупки новых самолетов будет тратить деньги на модернизацию старых, ему придется покупать меньше новых самолетов по более высоким ценам. Тем не менее, их нынешнее стремление снизить цены может означать, что 189 самолетов стоимостью 39,4 млрд долларов не подвергнутся модификациям и в конечном счете не будут соответствовать нормам.

Важно отметить, что это всего лишь один вариант, который предлагался в отношении F-35. В конечном итоге принято может быть совершенно другое решение. Но даже если будет реализован именно этот план, производственные линии F-35 будут «штамповать» самолеты десятилетиями, и модернизация может быть проведена позднее, когда на это появятся деньги. Однако, одно мы знаем точно, модель параллельной работы была и остается головной болью для всех участников. Так что в следующий раз Пентагону стоит избегать покупки военных самолетов, пока он не будет действительно готов к массовому производству.