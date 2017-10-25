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Егерь-браконьер ответит за убийство лосей и медведя на Урале
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    Егерь-браконьер ответит за убийство лосей и медведя на Урале

    12:27  25 Октября 2017
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    Егерь-браконьер ответит за убийство лосей и медведя на Урале

    Екатеринбург, 25 октября. Бывший егерь стал фигурантом уголовного дела после убийства четырех лосей и медведя в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

    «Поступил тревожный сигнал в алапаевский отдел полиции о том, что в одиннадцати километрах от горы Коробейниково найдены останки лосей: головы шкуры, рога спилены бензопилой», — рассказал руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

    В ходе осмотра дома бывшего егеря полицейские также обнаружили следы крови и веревки. В четырех морозильных камерах была лосятина.

    В доме также нашли шкуру медведя и его мясо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Браконьерство».  Браконьеру грозит полгода ареста или штраф в размере 200 тысяч рублей, передает Ura.Ru.

     

    Автор: Алексей Громов
    #медведь #браконьер #лось
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