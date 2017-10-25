Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев

В Избранное

Москва, 25 октября. Конфликт, закончившийся убийством четверых бойцов Росгвардии на территории Чечни и ликвидацией их убийцы, старшего лейтенанта Росгвардии Марата Гаджиева, имел бытовые причины, рассказал директор Росгвардии генерал Виктор Золотов. По словам Золотова, у лейтенанта был серьезный конфликт как с начальством военной части, так и с собственной женой — а вот признаков экстремизма или терроризма в его действиях обнаружено не было.

«Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которого ему не было предоставлено, — рассказал Золотов в ходе заседания Совета Федерации. — У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала».

Как оказалось, командир части выселил с ее территории жену Гаджиева, пытался уволить его самого, жилье старшему лейтенанту не предоставили, а когда он вернулся из отпуска, оказалось, что на его место в части подселили другого.