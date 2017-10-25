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Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев
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    Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев

    12:59  25 Октября 2017
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    Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев

    Москва, 25 октября. Конфликт, закончившийся убийством четверых бойцов Росгвардии на территории Чечни и ликвидацией их убийцы, старшего лейтенанта Росгвардии Марата Гаджиева, имел бытовые причины, рассказал директор Росгвардии генерал Виктор Золотов. По словам Золотова, у лейтенанта был серьезный конфликт как с начальством военной части, так и с собственной женой — а вот признаков экстремизма или терроризма в его действиях обнаружено не было.

    «Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которого ему не было предоставлено, — рассказал Золотов в ходе заседания Совета Федерации. — У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала».

    Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев

    Как оказалось, командир части выселил с ее территории жену Гаджиева, пытался уволить его самого, жилье старшему лейтенанту не предоставили, а когда он вернулся из отпуска, оказалось, что на его место в части подселили другого.

    «Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем», — подчеркнул генерал Золотов.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #золотов
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