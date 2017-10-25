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Сирия, 25 октября. САА при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГ1 в Дейр эз-Зоре. Радикалы «Джейш Халид ибн Аль-Валид» уничтожили 34 исламиста ССА** в Даръа. Два командира вооруженной оппозиции убиты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА и ее союзникам в окрестностях города Дейр эз-Зор; наносят авиаудары по ИГ к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили в плен террориста ИГ на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; прорвали первую линию обороны ИГИЛовцев, окруженных в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: утверждает, что несколько солдат САА были убиты в ходе боев в Дейр эз-Зоре; понесло потери в столкновениях с «Ан-Нусрой»*** в провинции Хама.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась 34 боевиков в результате атаки смертников «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреливает позиции САА в западной части провинции Дамаск.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в городе Хан Шейхун южнее Идлиба.

Провинция Дамаск

В районе Западной Гуты продолжаются вооруженные стычки между боевиками исламистских организаций и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (NoorNahas1), радикалы, отряды которых дислоцируются в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с западными окраинами Дамаска, ведут обстрел позиций правительственных войск недалеко от населенного пункта Мугр Аль-Мир. О потерях со стороны правительственных сил не сообщалось.

Провинция Алеппо

Накануне прошла встреча между представителями Турции и временным правительством вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Al Masdar News, по условиям договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, контроль над всеми пограничными переходами будет передан временному правительству Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, из двух повстанческих группировок «Бригада Султана Мурада» и «Левантийский Легион» будет сформирована Национальная армия. Оба формирования передадут свое оружие и транспортные средства временному сирийскому правительству.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что бойцы палестинской бригады «Лива Аль-Кудс», выступающей на стороне Сирийской арабской армии (САА), захватили в плен террориста «Исламского государства»1 когда тот вместе со своим отрядом пересек Евфрат.

Тем временем в окрестностях столицы провинции не утихают бои между радикалами террористической группировки и военнослужащими САР. Как сообщает подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак», несколько солдат САА погибли в ходе вооруженного противостояния. Однако правительственные информационные порталы данную информацию пока не подтверждали. Напротив, по сведениям Twitter-канала (IvanSidorenko1), в результате последних столкновений сирийским подразделениям при поддержке со стороны российских ВКС удалось прорвать первую линию обороны боевиков ИГ, окруженных в административном центре региона.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции продолжаются столкновения между террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству», и исламистами Сирийской свободной армии (ССА). Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (PamSpenser), одновременно четыре смертника на заминированных автомобилях приблизились к опорным пунктам «умеренной оппозиции» и активировали взрывные устройства. В результате атаки как минимум 34 боевика вооруженной оппозиции были убиты.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что к югу от административного центра региона был убит еще один командир вооруженной оппозиции по имени Салах Абуд, стоящий во главе формирования «Файлак Аш-Шам». По данным военных источников AMN, неизвестные боевики напали на Салаха Абуда вблизи местного рынка в городе Хан Шейхун. Кроме того, сообщается, что ранее также был убит Абу Абдо Аль-Таир — лидер бригады «Аль-Хусейн», состоящей в числе группировки «Ахрар Аш-Шам». Напомним, за последние 11 дней в Идлибе погибли по меньшей мере десять командиров антиправительственных организаций. Местные источники утверждают, что нападавшие принадлежали к числу террористов «Исламского государства», которые действуют в провинции подпольно.

Между тем в провинцию прибыл конвой с гуманитарной помощью от Турции, передает агентство новостей QASIOUN NEWS. 26 грузовиков доставили наборы с продовольствием и медикаментами для беженцев. Кроме того, турецкая благотворительная организация AID открыла первый медицинский центр, специализирующийся на здоровье женщин, в районе лагеря для беженцев Атма.

Провинция Хама

Группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» опубликовала информацию о результатах контрнаступления исламистов на позиции боевиков «Исламского государства» к северо-востоку от Хамы. Как передает новостное агентство Al Masdar News, порядка 30 городов вернулись под контроль «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, 170 ИГИЛовцев были ликвидированы, десять взяты в плен. Кроме того, два танка, один автомобиль с пулеметной установкой, две БМП, а также один военный пикап террористической группировки были уничтожены. Тем не менее бои между противниками все еще продолжаются, несколько населенных пунктов все еще находятся под контролем ИГИЛ.

Российские военные самолеты между тем продолжают наносить авиаудары по укрепрайонам «Джебхат Ан-Нусры»1 на окраине деревни Аль-Рахджан, сообщает военный источник на своей странице в Twitter (IvanSidorenko1). Об итогах боевых вылетов никакой информации пока не поступало.

Ирак

Twitter-канал (SaadAbedine) сообщает, что солдаты вооруженных сил Ирака сбросили тысячи листовок для мирных жителей городов Аль-Каим и Рава, расположенных в провинции Аль-Анбар, с призывами держаться подальше от командных пунктов террористической группировки. Таким образом, в скором времени правительственная армия совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» начнет крупномасштабную военную операцию по освобождению территорий близ сирийско-иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)