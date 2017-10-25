The Wall Street Journal узнал о подготовке НАТО к войне с Россией

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Москва, 25 октября. В НАТО могут рассмотреть вопрос создания двух новых военных формирований на случай вооруженного конфликта с Россией.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальный источник сообщило, что НАТО может одобрить создание двух военных формирований, призванных усилить потенциал альянса на случай возможного конфликта с Россией. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на ежеквартальном совещании министров в ноябре.

Основное внимание, по данным издания, будет сфокусировано на организации более быстрой поставки материалов и перемещении людей.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования. Такие сведения, по данным издания, содержатся в секретном докладе NATO SECRET, который попал в распоряжение журналистов.

Позже другое немецкое издание Contra Magazin заявило, что «секретный» доклад НАТО, который «подкинули» журналу Der Spiegel, — это дезинформация и демонстрация «притворного страха перед Россией».