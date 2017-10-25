Глава избиркома Саратовской области уходит в отставку

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Саратов, 25 октября. Глава избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин уходит в отставку.

В ходе видеосвязи во время заседания Центризбиркома Точилкин заявил, что буквально за час до начала заседания ЦИК состоялось заседание избирательной комиссии Саратовской области, на котором было рассмотрено его заявление об отставке.

Ранее в регион прибыла комиссия представителей Центризбиркома, которая провела проверку по жалобам местных жителей и публикациям в СМИ о нарушениях во время проведения выборов 20 сентября, передает ТАСС.