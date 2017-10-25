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Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хомс
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    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хомс

    11:53  25 Октября 2017
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    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хомс

    Москва, 25 октября. Российские военнослужащие доставили в провинции Алеппо и Хомс около четырех тонн гуманитарного груза.

    Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки российские военнослужащие провели две гуманитарные акции на территории Сирийской арабской республики. Жители населенного пункта Умм-Адаса провинции Алеппо получили около двух тонн продуктов питания. В поселении Керад-Дасния провинции Хомс специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон раздали населению 2,1 тонны продовольствия.

    В течение суток за медицинской помощью к российским медикам обратились 174 сирийца. Чаще всего жалобы поступают на последствия пулевых и осколочных ранений.

    Военные специалисты продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения огня.

    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хомс

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хомс
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