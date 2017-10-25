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В Госдуме отреагировали на сообщение WSJ о подготовке НАТО к войне с Россией
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    В Госдуме отреагировали на сообщение WSJ о подготовке НАТО к войне с Россией

    13:54  25 Октября 2017  /обновлено: 13:55  25 Октября 2017
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    В Госдуме отреагировали на сообщение WSJ о подготовке НАТО к войне с Россией

    Москва, 25 октября. Если НАТО решит создавать новые военные формирования на случай потенциального конфликта с РФ, Москва будет вынуждена усилить военный потенциал на западном направлении, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    «Если такое, действительно, произойдёт, мы, безусловно, будем реагировать усилением своего военного потенциала на западном направлении», — сказал депутат.

    Также Швыткин подчеркнул, что Россия «не несет агрессию в отношении какого-либо государства».

    «У России сильнейшая армия в мире, но при этом мы не инициируем создание каких-то дополнительных группировок на западном или каком-либо другом направлении», — заявил РИА Новости Швыткин.

    Как ранее писала «Газета.ру», издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран сообщило, что НАТО готовится к войне с Россией. Так, альянс намерен одобрить создание двух новых военных формирований для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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