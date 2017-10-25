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Общество
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Политика
Рябков рассказал о судьбе флагов, снятых со зданий дипмиссий России в США
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    Рябков рассказал о судьбе флагов, снятых со зданий дипмиссий России в США

    12:13  25 Октября 2017
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    Рябков рассказал о судьбе флагов, снятых со зданий дипмиссий России в США

    Москва, 25 октября. США вернули российские флаги, снятые ранее со здания консульства в Сан- Франциско, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков прокомментировал вопрос журналистов, что стало с флагами, снятыми со здания отечественной дипмиссии в Сан-Франциско.

    «Да, флаги вернули, вернули архив из генконсульства России в Сан-Франциско», — сказал высокопоставленный дипломат. 

    Напомним, что скандал разгорелся после того, как американские власти 12 октября сняли флаги РФ с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. В Москве назвали этот инцидент «враждебной акцией» и выразили протест. 

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила ранее, что снятие флагов является проявлением русофобии, но российская сторона не была инициатором конфронтации. Сенатор добавила, что «русофобия в США скоро пройдет». 

    Рябков рассказал о судьбе флагов, снятых со зданий дипмиссий России в США

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #рябков #флаг
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