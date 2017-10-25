Рябков рассказал о судьбе флагов, снятых со зданий дипмиссий России в США

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Москва, 25 октября. США вернули российские флаги, снятые ранее со здания консульства в Сан- Франциско, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков прокомментировал вопрос журналистов, что стало с флагами, снятыми со здания отечественной дипмиссии в Сан-Франциско.

«Да, флаги вернули, вернули архив из генконсульства России в Сан-Франциско», — сказал высокопоставленный дипломат.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как американские власти 12 октября сняли флаги РФ с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. В Москве назвали этот инцидент «враждебной акцией» и выразили протест.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила ранее, что снятие флагов является проявлением русофобии, но российская сторона не была инициатором конфронтации. Сенатор добавила, что «русофобия в США скоро пройдет».