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Политика
МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами
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    МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

    12:07  25 Октября 2017
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    МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

    Москва, 25 октября. Неприемлемые враждебные акции Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов на территории США могут привести к зеркальному ответу со стороны Москвы. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что американские дипломаты, по всей видимости, внутренне готовы к ответным действиям со стороны России на «постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона» — например, сорванный российский флаг с консульства в Сан-Франциско.

    МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

    «Мы к ним не прибегаем, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям, — заявил Рябков. — Мы предупреждаем об этом Вашингтон».

    Напомним, с конца прошлого года ряд объектов дипломатической собственности России на территории США был закрыт американскими властями. Российская сторона неоднократно указывала на нарушения, допущенные Вашингтоном при акциях на дипломатических объектах, однако США не превратили эти действия, которые в МИД РФ назвали «открытым захватом» дипособственности России в США.

    МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

    Автор: Валентин Меликов
    #рябков
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