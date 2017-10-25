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Общество
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Россия
Росгвардия ликвидировала на Северном Кавказе 55 объектов инфраструктуры боевиков
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    Росгвардия ликвидировала на Северном Кавказе 55 объектов инфраструктуры боевиков

    11:51  25 Октября 2017
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    Росгвардия ликвидировала на Северном Кавказе 55 объектов инфраструктуры боевиков

    Москва, 25 октября. Росгвардия ликвидировала более 50 объектов инфраструктуры боевиков на Северном Кавказе с начала текущего года. Об этом в среду сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации. 

    По его словам, специалисты ведомства за указанный период успели провести 500 результативных специальных мероприятий, в ходе которых было уничтожено 55 объектов инфраструктуры боевиков, а также было ликвидировано 36 участников бандформирований. 

    Росгвардия ликвидировала на Северном Кавказе 55 объектов инфраструктуры боевиков

    Напомним, в середине октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму пресекли деятельность ячейки экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (деятельность запрещена в России по решению Верховного суда). Сообщалось, что боевики вели свою деятельность в Бахчисарайском районе Крыма. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #фсб #росгвардия #золотов #совфед рф
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