Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

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Москва, 25 октября. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ создаст специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — приводит РИА Новости слова Золотова с заседания Совета Федерации.

Напомним, Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, строится в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Работы по возведению переправы были начаты в феврале 2016 года, а движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.