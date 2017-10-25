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Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения перемирия в зонах деэскалации

    11:43  25 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 25 октября. Военное ведомство России расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии  сообщили, что за минувшие сутки нарушения режима прекращения огня были отмечены в провинциях Латакия (1), Хомс (2) и Алеппо (4). Турецкое представительство зафиксировало два случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама.

    Мониторинговые группы заявляют, что большинство случаев стрельбы происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (запрещены в России).

    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #стрельба #нарушения
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