Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения перемирия в зонах деэскалации

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Москва, 25 октября. Военное ведомство России расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки нарушения режима прекращения огня были отмечены в провинциях Латакия (1), Хомс (2) и Алеппо (4). Турецкое представительство зафиксировало два случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама.

Мониторинговые группы заявляют, что большинство случаев стрельбы происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.