Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен

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Киев, 25 октября. Украинский парламентарий, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выиграл в национальной лотерее полмиллиона гривен, говорится в сообщении об имущественном состоянии граждан в Едином государственном реестре деклараций.

Депутат Рады Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерее на сумму в 571,045 гривен. В декларации народного избранника говорится, что он трижды выиграл в азартной игре по 283 560,134000 и 153 485 грн. Ранее украинские СМИ сообщали, что парламентарий продал свою квартиру бывшему депутату от «Партии регионов», близкому к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову за 15,9 млн.

Напомним, что у стен Верховной рады с 17 октября проходит митинг, организованный несколькими партиями и политическими движениями, в том числе «Движением новых сил» Михаила Саакашвили. Олег Ляшко порекомендовал грузино-украинскому политику вернуться на родину.