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Общество
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Украина
Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен
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    Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен

    12:07  25 Октября 2017
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    Ляшко заявил, что трижды выиграл в национальную лотерею

    Киев, 25 октября. Украинский парламентарий, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выиграл в национальной лотерее полмиллиона гривен, говорится в сообщении об имущественном состоянии граждан в Едином государственном реестре деклараций. 

    Депутат Рады Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерее на сумму в 571,045 гривен. В декларации народного избранника говорится, что он трижды выиграл в азартной игре по 283 560,134000 и 153 485 грн. Ранее украинские СМИ сообщали, что парламентарий продал свою квартиру бывшему депутату от «Партии регионов», близкому к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову за 15,9 млн.

    Напомним, что у стен Верховной рады с 17 октября проходит митинг, организованный несколькими партиями и политическими движениями, в том числе «Движением новых сил» Михаила Саакашвили. Олег Ляшко порекомендовал грузино-украинскому политику вернуться на родину

    Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #ляшко
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