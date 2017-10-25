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В Донбассе лучше живут: переселенец рассказал о жизни в Киеве после встречи с Мариной Порошенко
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    В Донбассе лучше живут: переселенец рассказал о жизни в Киеве после встречи с Мариной Порошенко

    17:26  25 Октября 2017
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    Переселенец с Донбасса призвал украинских властей вспомнить о гражданах

    Киев, 25 октября. Уроженец Донбасса Роман Кисляк рассказал о трудной жизни переселенцев на Украине: без социальной помощи, пенсий и работы. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

    После начала военных действий в Донбассе Роман Кисляк переехал из зоны конфликта на территорию Украины. Сначала Кисляк жил во Львове, где работал таксистом, теперь оказался в Киеве, где постоянной работы не может найти уже полгода.

    «Я уже полгода в Киеве, продал машину, купил в селе землю, мне построили коробку — я хотел уже жить с родителями! Но дом в Макеевке никто не покупает — война! Уже полгода без работы!» — пишет Кисляк в соцсети.

    Кисляк – на Украине человек небезызвестный. С детства Роман болен ДЦП. Недуг не мешал ему помогать эвакуировать детей и стариков в Донецке, но после переезда во Львов однажды помешал посидеть в ресторане. Из-за физических особенностей его оттуда вытолкал официант.

    Инцидент получил широкий общественный резонанс, случившееся прокомментировал президент Украины Петр Порошенко, а первая леди Марина Порошенко пригласила Кисляка на чашку кофе. На встрече с мужчиной Марина Порошенко пообещала помогать ему и поддерживать. Однако по окончании съемки первая леди от Кисляка отвернулась, и теперь в ее фонде не просто игнорируют просьбы Романа о помощи в трудоустройстве, но делают вид, что не знают мужчину.

    Роман Кисляк и Марина Порошенко

    «Полгода звоню в фонд Марины Порошенко по поводу найти работу — безрезультатно!» — делится Кисляк с подписчиками.

    Отсутствие работы для переселенцев, оказавшихся на Украине, — путь на обочины и в переходы.

    «Я каждый день прохожу в 21 час подземным переходом и вижу, в подземном переходе ночует семья. Люди реально живут на обочинах! И у меня кровавая реальность — если я не буду работать, я тоже буду ночевать на асфальте!» — пишет Кисляк.

    Переселенец с Донбасса призвал украинских властей вспомнить о гражданах

    Несмотря на недуг, ни социальной помощи, ни пенсии он получить в Киеве не может. Постоянного места жительства в столице у Романа нет, и он часто останавливается в хостелах. На этом основании украинские социальные службы приравняли его к бомжам и отказали в оформлении. Тем, кто остался в ДНР, живется легче. К такому выводу приходит Кисляк. «Сепаратисты лучше живут и получают две пенсии!» — сокрушается он.

    «Каждая страна играет в игру, но Украина выбирает такую игру, в которую играть не может — все заложники своей игры, только все мы забыли, что это наши жизни!» — констатирует он.

    Национальная идея, считает Кисляк, должна быть, но, в первую очередь, государство должно заботиться о своих гражданах: чтобы никто «не голодал, и все были сыты, одеты, и у всех было свое жилье со светом, теплом и горячей водой».

     

    Автор: Татьяна Барашкова
    #донбасс #украина #переселенцы
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