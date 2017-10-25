Темная сторона соцсетей: секретное оружие иностранных спецслужб

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Радость человеческого общения и круг друзей всегда были для любого человека желанным «призом» в жизни. Интернет-эпоха максимально упростила такого рода общение, позволив читать, слышать и даже видеть в режиме реального времени всех, кто вам дорог. Безусловно, наиболее мощным механизмом такого рода общения стали социальные сети. Они изначально были спроектированы таким образом, чтобы сделать свободную коммуникацию еще и максимально комфортной.

Но нет ли в «социальном рае» интернета «темной стороны», которая может быть в нужный момент использована против доверчивых пользователей? И насколько сегодня российское общество защищено от негативных последствий такого несанкционированного использования нашего доверия?

Хранить вечно

Немногие пользователи глобальной Сети подозревают, насколько всеобъемлюща сила «темной стороны» западных социальных сетей. При детальном анализе их устройства оказывается, что именно скрытая часть механизма определяет их взаимодействие и внутреннюю динамику, а не публичная «светлая» обертка, которую часто считают единственно существующей.

Начнем с самого простого факта: социальные сети никогда не удаляют информацию пользователей.

Этот их неафишируемое свойство было известно с самого начала, однако лишь в середине 2010-х годов оно было подтверждено официально. Произошло это благодаря нескольким судебным процессам в США и Евросоюзе, на которых были вынесены решения в пользу истцов, обвинивших Facebook в злоупотреблении их личными данными.

Детально эти процессы рассмотрены в нашумевшей на Западе книге Рональда Рида «Удалите меня: аргументы против Facebook», в которой автор прямо обвиняет руководство социальной сети в «коллекционировании» информации о пользователях.

Так, в двух процессах 2010–11 годов, проходивших в США, выяснилось, что эта социальная сеть хранит всю и всякую информацию о пользователе, в том числе помеченную им лично как «удаленную». Как оказалось, информация лишь скрывается от просмотра пользователем, при этом сохраняясь в целости и сохранности на серверах самого Facebook.

Итогом тех судебных слушаний оказалось предписание к Facebook — удалить такого рода сведения по конкретным истцам. Однако общая практика хранения конфиденциальной или даже удаленной пользователями информации осталась за кадром. Руководство Facebook тогда лишь выступило с формальными заявлениями о том, что «компания рассмотрит данную ситуацию и найдет компромиссное решение», однако официальных изменений в политике хранения информации не последовало.

Косвенно о практике продолжающегося сбора максимально полных сведений о своих пользователях свидетельствует то, что сервера Facebook продолжают каждую неделю накапливать около 100 терабайт информации об участниках соцсети — и вся она бережно хранится в ядре Facebook, недоступном для простых смертных.

Сбор, шантаж и диффамация

Интересен и спектр собираемой социальными сетями информации. В практику едва ли не всех интернет-сайтов входит отслеживание «источника» соединения, включая, например, его официальный сетевой адрес (IP) и страницу Сети, с которой был осуществлен переход на сайт. Это позволяет любому сайту сформировать достаточно полную, но анонимную информацию о своих читателях — обычно с целью улучшить подачу материалов и точнее соответствовать вкусам целевой аудитории.

В случае популярных соцсетей этот принцип сетевой анонимности нарушается — они отслеживают ваши IP или же страницы, с которых вы зашли на их сервера, в режиме персональной привязки. В силу чего любое переключение, даже со страницы или IP-адреса, которую бы вы не хотели показывать Facebook, Twitter или своему начальнику и жене (мужу), — тут же фиксируется в социальной сети. И, как вы помните, хранится там вечно.

— Дорогая, я сегодня в Питере... — может написать наивный пользователь.

— Но, дорогой, твой Facebook только что посетовал, что в Сочи ожидают грозу. Странно все это…

Впрочем, поход к любовнице — не самый большой компромат в жизни. Ставки резко повышаются, когда в свои сетевые дневнички принимаются строчить все подряд и постить фотки те, от кого ждешь, как минимум, умения не разбалтывать государственные секреты. Болтливый министр в кабинете или хвастливый солдат в окопе, регулярно сидящий в соцсети, — это просто праздник саморазоблачения. Идеальная жертва даже для не обладающего полным доступом к их аккаунтам «волонтера» с мозгами. Что уж говорить про ЦРУ или Ми-6, у сотрудников которых, по утверждению Джулиана Ассанжа, имеется настоящий интерфейс подключения к аккаунтам пользователей соцсетей!

«Соцсети — это лучший из имеющихся сейчас инструментов сбора самых разнообразных сведений, поскольку люди выкладывают эти сведения самостоятельно и выкладывают даже то, что никакой разведчик не додумался бы спросить. Поэтому в сочетании с технологией Big Data, когда в компьютер закидывают весь массив сведений и пытаются найти в нем самые разные закономерности, социальные сети действительно позволяют то, чего никаких другим способом не выяснить. И, конечно, это прекрасный инструмент для разведки и контрразведки. Я думаю, наши специалисты по информационным технологиям не хуже американских и могут вытрясти из соцсетей ничуть не меньше. Рядовым же пользователям соцсетей я рекомендую помнить: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», а также «Что написано пером, то не вырубишь топором». Ну и, конечно, «Болтун — находка для шпиона», — заявил знаток и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Социальные сети не гнушаются хранить все истории поисков, аудио- и видео-файлы, которые им доверяют пользователи. В том числе — аудио и видео, записанное с микрофона или веб-камеры персонального компьютера. Не верите? Давайте посмотрим. Например, вот тут социальная сеть Google хранит данные, записанные когда-либо с вашего микрофона, установленного на компьютере, в планшете или смартфоне. Для этого достаточно хотя бы раз активировать голосового помощника, скомандовав ему «О`кей, Гугл!»

Конечно, пока что не все пользователи Google включают эту опцию, но смею вас разочаровать — точно такую же историю эта сеть хранит по всем формулировкам ваших сетевых запросов. И тут уже, пожалуй, есть строчки, которые хотел бы удалить любой пользователь. Впрочем, как показывает первая часть нашего исследования «темной стороны», это не поможет. Просто Google пока что был достаточно умен, чтобы не попасться на несанкционированном хранении данных.

Кстати, если что, то доступ к вашему микрофону, видеокамере и поисковой истории вы подписываете в момент, когда ставите неприметную галочку на «Соглашении пользователя». Так что в суд подавать вам будет достаточно сложно, если вообще возможно.

Да что вы нас пугаете!

Конечно, критики такого «параноидального» подхода возразят: «Ну и что? Да кому нужны моя личная информация или местоположение? Да таких, как я, — миллионы!»

К сожалению, современный мир и идущий научно-технический прогресс не только создали механизмы сбора самой разнородной информации, но и разработали методы структурного анализа столь громадных объемов «сырых» данных. Эти методики получили общее название Big Data и основаны на том, что современные алгоритмы обработки данных и поддерживающее их компьютерное «железо» уже вышли на приемлемый уровень для того, чтобы решить так называемую проблему «трех V».

Под тремя «V» в методике Big Data подразумевается Volume — объем данных, Velocity — необходимость обрабатывать информацию с большой скоростью, и Variety — многообразие и часто недостаточная структурированность исходных данных.

Для понимания специфики Big Data можно привести уже понятный механизм любой поисковой машины интернета. До появления Сети поиск любой информации был многотрудным и отнимающим время занятием — библиотека, каталог, список изданий, энциклопедии, справочники, монографии, патенты.

Сегодня все это сводится к десятку «кликов» по клавиатуре — и в вашем распоряжении оказывается детально структурированная информация по любому предмету. Отдельно — статьи, уже ранжированные по степени «полезности» и «соответствия запросу», отдельно — картинки, видео, новости, карты с топографической привязкой. Все упорядочено по времени, языку, размеру… Удивительно, да?

А ведь все это показывает силу технологий Big Data. Буквально за миллисекунды поисковая машина выдает вам результат из более чем одного миллиарда сайтов. К слову, заветный рубеж в миллиард сайтов был взят в 2014 году, а к нынешнему времени их общее число оценивают в 1,05 миллиарда. В интернете сегодня постоянно работают 2,2 миллиарда пользователей — и технологии Big Data позволяют всех их «учесть, посчитать и каталогизировать». Пусть и не за миллисекунды, но за секунды — точно. Быстрее, чем вы прочитали этот абзац.

Кто нас читает?

Говоря совсем серьезно, с помощью технологий Big Data идет массированный сбор информации о состоянии того или иного общества, его слабых местах и «точках воздействия». За сбором информации следует его обработка и влияние на изученное общество.

Все западные социальные сети в той или иной мере находятся под контролем западных спецслужб и постоянным мониторингом собственных «служб поддержки», которые давно стали «филиалами» спецслужб. Любая информация, попадающая в соцсеть, открытая или закрытая (что, как мы же увидели, никак не «закрывает» ее от постороннего взгляда), является объектом приложения сил со стороны спецслужб, и только в их интересах.

Конечно, часть российской аудитории пребывает до сих пор в розовых мечтах о том, что «бизнес на Западе неподконтролен государству или спецслужбам», но это именно что мечты о «сказочных единорогах, которые едят бабочек и какают радугой». В реальности сотрудничество государственных органов, спецслужб и гигантов ИТ-индустрии всегда находилось на самом высоком уровне и продолжает развиваться.

Например, еще в 2008 году спецслужбы Великобритании сумели убедить Google изменить ранжирование результатов поиска на некоторые ключевые слова, связанные с терроризмом. Считается, что таким способом Google насильно опустил несколько сайтов, связанных с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в более низкую выдачу, которая расположена на не на первой десятке поисковых страниц. Что показательно, до сих пор пресс-служба компании отказывалась от какого-либо комментария на данную тему.

Еще более интересен сюжет сотрудничества Google с властями Китайской Народной Республики. После того как китайский интернет стал максимально регулируемым, Google пошел на широчайшее сотрудничество с китайскими властями, чтобы сохранить свой поисковик в интернет-сегменте КНР. Это привело к массе ухищрений рядовых китайских пользователей — в их соцсетях постоянно распространяются как списки запрещенных в китайском интернет-сегменте слов, на которые китайский Google создает неадекватные поисковые выдачи или вообще блокирует поиск, так и списки ключевых слов, которые позволяют эти спецвыдачи обойти.

Что интересно, Google сам следит за этой активностью китайских социальных сетей — и абсолютно добровольно модифицирует свой поисковик, чтобы снова перекрыть китайцам доступ к нежелательным сайтам по таким модифицированным запросам.

Игра в одни ворота

Еще дальше в вопросе блокировки негодных мнений пошли на Украине. Тут решили не действовать с китайской хитростью или с западным коварством — а просто тупо запретили российские социальные сети. Хотя российскими они являлись чисто номинально — количество украинцев во «Вконтакте» и «Одноклассниках» было с самого начала существования этих сетей сравнимо с числом россиян и граждан других стран СНГ.

«Преступление по политическим мотивам», — именно так назвала введенные Киевом санкции против российских социальных сетей и IT-компаний официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, это ни что иное как проявление обычной политической цензуры.

Впрочем, «игра в одни ворота» давно стала фирменной карточкой западных социальных сетей. И дело тут не только в цензуре внутри Facebook или его аналогов, когда призыв «убивать русских» может спокойно висеть на странице пользователя годами, в то время как за литературное русское слово «хохлы» можно схлопотать вечный бан.

Наиболее показательным в этом отношении стал скандал с «русскими троллями», которые якобы влияли на президентские выборы в США, размещая политическую рекламу в Facebook. Как впоследствии стало известно, Facebook не только слил все свои подозрения в публичное пространство, но и «пакетом» сдал всю имеющуюся у себя информацию американским спецслужбам. А потом еще и заблокировал все «подозрительные» аккаунты, даже не утруждая себя доказательствами.

С другой стороны, неоднократные просьбы и законные требования России лишь о хранении персональных данных пользователей того же Facebook на российских серверах, принадлежащих самой соцсети, всячески «волынятся» Цукербергом и Ко. Ведь тогда сотрудничать с ЦРУ и АНБ в части «слива» неугодной информации будет гораздо как труднее.

Важно подчеркнуть: российские требования к Facebook лежат целиком в рамках действующего законодательства, что подчеркнул журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ну, хорошо, читают… И?

Практический вред от «темной стороны» интернета, где не соблюдаются никакие законы, вполне очевиден. Современная соцсеть создает не только «социальный рай» взаимодействия людей, но и столь же реальный «социальный ад» манипулирования сознанием масс и целенаправленной пропаганды.

Даже официальными документами соцсетей декларируется создание для пользователей некоей «умной ленты» — всего того, что люди видят в первую очередь, когда заходят на сервис. Подобная лента устроена таким образом, чтобы подсовывать пользователю якобы персонифицированный и «необходимый лично ему» новостной ряд. В такой же «дружеской и ненавязчивой» манере формируется и подход к «группам интересных друзей» — с откровенным проталкиванием нужной повестки дня, выгодной незримым заказчикам.

В самом безобидном случае такого рода «умная лента» получается забитой бесполезной коммерческой рекламой («Идиоты, я уже купил шкаф! Мне не нужен шкаф!»). А «группами интересных друзей» почему-то оказываются какие-то безумные акционисты-пироманьяки или же хулители «ужасного тоталитарного режима, давящего ростки свободы».

Таким нехитрым способом рядовой пользователь соцсети погружается в придуманный лично для него «ад» накручиваемых сюжетов, прямо влияющих на его сознание, мотивы и поступки. Ведь не каждый человек может переключить сознание между полюсами «вот это мне написал мой близкий друг» и «да что за хрень!», если они стоят рядом в одной и той же «личной» ленте.

Вторым понятным эффектом является искусственная раскрутка агентов влияния и лидеров общественного мнения в виде топовых блогеров. Почему люди вообще читают топовых блогеров? Очень часто просто потому, что они в топе, а значит и в любой поисковой выдаче, и в любой якобы личной новостной ленте. При этом масса реально интересных людей в эту ленту просто не попадет.

«Важно не то даже, что с помощью соцсетей можно манипулировать людьми. Важно, что они дают колоссальный объем социологической информации. Они дают знания. А знания, как известно, — это власть. Тот, кто получает, анализирует, обрабатывает и понимает этот колоссальный объем информации, имеет колоссальные преимущества. Он получает саму власть. Морально это знание нейтрально. Информация зачастую обезличена, никаких секретов она не открывает, но дает знания об обществе и происходящих в нем процессах. Их можно использовать как во благо, так и во зло. Вот почему для любой страны важно, чтобы ее граждане, в частности, сидели в своей, а не чужой социальной сети. В нашем случае таких сетей две: «Одноклассники» и «Вконтакте». Есть у нас и национальный поисковик. То, что для нас кажется совершенно нормальным, для многих стран мира кажется недосягаемой мечтой. Абсолютное большинство жителей планеты живут в странах, в которых нет собственной поисковой системы, они пользуются американскими сервисами. Приятно понимать, что Россия сохранила свой информационный суверенитет», — говорит российский обозреватель Матвей Цзен.

Действие и противодействие

Безусловными первопроходцами непрямого воздействия на массы через инструменты интернета и социальных сетей были американцы. Глава АНБ генерал-лейтенант Кит Александер заявил о начале формирования кибервойск, как специального подразделения Стратегического командования США, еще 5 мая 2009 года, за два года до событий «Арабской весны». Главной задачей подразделения, по словам генерала, должна была стать защита Америки от атак через компьютерные сети и обеспечение безопасности электронных систем.

Однако где у военных звучит слово «оборона», там же есть и «нападение». Как продемонстрировал впоследствии Эдвард Сноуден, работавший на ЦРУ и на то же АНБ, США использовали свой силовой компьютерный потенциал не только для защиты собственных систем, но и для активных действий, создав невиданную сеть глобальной слежки и воздействия на общественное мнение.

К счастью, в нашей стране с недавних пор тоже имеются войска информационных операций, о чем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во время своего выступления на «правительственном часе» в Госдуме 22 февраля 2017 года.

«Просто хочу вам сказать, что четыре года как создано… За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой. Потому что пропаганда должна быть тоже такой умной, грамотной», — рассказал министр об ответных действиях России, предпринятых для защиты своего киберпространства.

Считается, что основы гибридного ответа на информационную войну против нашей страны заложил начальник Генштаба Российской армии Валерий Герасимов. «Вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы, — заявлял Герасимов, выступая на общем собрании Академии военных наук. — И сами «правила войны» существенно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия…»

Последовательно отстаивает право России на собственную, уникальную часть киберпространства и президент страны Владимир Путин. Глава государства дал поручение Роскомнадзору и Генпрокуратуре усовершенствовать правовые механизмы, направленные на противодействие распространению запрещенной информации в интернете.

При этом всем понятно: нет никакого смысла, даже в техническом плане, тотально блокировать собственные соцсети, как на Украине или в Китае. Это крайне трудно сделать технически, а главное, такая порочная практика лишь актуализирует поговорку про сладкий запретный плод, в свое время ставшую одним из таранов уничтожения СССР. Однако заставить всех, и в первую очередь иностранных «акул интернета», подчиняться законам Российской Федерации можно и нужно.

Позиция российской власти была озвучена президентом на медиафоруме ОНФ, прошедшем в Санкт-Петербурге весной 2017 года. На нем Путин подчеркнул, что государство не должно единолично вырабатывать правила работы интернета, нужно решать этот вопрос в диалоге с обществом.

Темная сторона силы

Впрочем, общество — это вовсе не однородная масса. Скажем, одной из его частей, к счастью очень небольшой, является непримиримая оппозиция, не способная вести никаких диалогов. И здесь надо уяснить простой факт: современные антиправительственные акции повсюду в мире не имеют иных способов организации, кроме сетевых, и прежде всего — осуществляемых через социальные сети. Отсюда возникает прямая и явная заинтересованность «центров силы» и их спецслужб как к технологиям передачи данных, так и к способам организации широких народных масс через соцсети.

Недаром «Арабскую весну» 2011 года иногда называли «твиттер-революцией», а «Евромайдан» в Киеве — «революцией стриммеров», которые всю зиму 2013–14 годов накручивали людей якобы «правдивыми» онлайн-репортажами с майдана Незалежности. Накручивали — и приводили на площадь. Как там было написано в твите одного киевского пуштуна? «Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей»…

Сегодня уже очевидно, что обе эти псевдореволюции были ничем иным как верхушечными переворотами, скоординированными с западными спецслужбами и во многом ими же организованными.

«О революции в России говорить не приходится, однако вывести на площадь людей, организовать какую-то акцию через интернет — это уже реальность. Интернет обладает серьезной мобилизующей, объединительной силой, особенно для молодых людей. Такая технология мобилизации уже отрабатывается. Это и вербовка в радикальные религиозные организации, это и попытки настроить молодых людей на акции суицида. Сейчас возникло новое движение, я как раз с этим разбираюсь: через интернет молодых людей принуждают к занятию сексом в публичных местах — в парках, на площадях, на кладбищах. Тот факт, что молодые люди предпочитают быть больше в интернете-пространстве, чем следить за телеэфиром, умело используется различными сообществами, спекулирующими на протестных настроениях. Это серьезная тема, над которой должны размышлять наши органы образования. У нас ведь нет никакой контрпропаганды, очень мало просветительских ресурсов, слабо поставлена работа с молодежью», — подчеркивает российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод.

Именно так действует любая спецслужба — если в мире появляется опасное оружие, то его применение надо максимально нейтрализовывать у себя дома и, наоборот, нанести им максимально возможный ущерб на территории противника.

Исходя из международной практики, от Российской Федерации следует ожидать адекватной реакции на возросшую роль зарубежных социальных сетей для нашего общества. Не запрещая сами площадки, России предстоит заставить владельцев следовать российским законам, оперативно реагировать на запросы как государственных структур, так и СМИ. А еще зарубежным соцсетям предстоит научиться уважать и ценить российского пользователя ровно так, как они относятся к американским или европейским пользователям.

И вот тогда зарубежные социальные сети перестанут быть орудием каких-либо спецслужб и станут просто инструментом общения.

1 Организация запрещена на территории РФ.