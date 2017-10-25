За что платят Ковтуну: Роман Носиков о человеческом зоопарке на российском ТВ

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Страшная весть пронеслась по Сети: оказывается, шапито русофобов, кочующее по просторам российского телевидения от передачи к передаче и периодически наколядывающее себе тумаков, — кочует не просто так, а за деньги.

Кто бы мог подумать.

Какое коварство.

А ведь кто-то действительно смотрел на лысую голову Вячеслава Ковтуна и поражался тому, как бесплатно этот человек любит нынешнюю Украину. И видел вокруг этой идеальной, во многих смыслах, украинской головы — сияние в виде узоров вышиванки.

Люди думали, что Ковтун бесплатный, а он себе квартиру в Москве купил.

Ошибка Шария

Теме ковтунского схрона в Первопрестольной — хоромами этот дом, прямо скажем, не назвать — был посвящен видеоролик Анатолия Шария.

Анатолий Анатольевич обозвал Вячеслава Николаевича «врагом украинского народа» за то, что тот за кремлевские, мол, деньги корчит из себя на российском телевидении идиота и тем самым дискредитирует Украину, помогает российской пропаганде клеветать на украинцев и воспитывать в россиянах великорусский шовинизм.

Анатолий Анатольевич заявил также, что украинцы вовсе не такие, как этот нехороший, небесплатный и неумный Вячеслав Николаевич.

Очевидно, Анатолий Анатольевич хотел сказать, что украинцы — гораздо более умные, более бескорыстные (более бесплатные) и более порядочные люди. И что приглашать на российское телевидение представлять украинский народ надо других — менее ковтунообразных людей.

Трудно спорить с уважаемым Анатолием Анатольевичем. Но можно и нужно.

Дело в том, что эти люди, на наш взгляд, на российском телевидении и в медиапространстве вполне представлены. Я говорю о таких замечательных людях, как Ростислав Ищенко, Александр Роджерс, Андрей Ваджра. Да и сам Шарий был вполне рукопожатен и приглашаем на телевидение России, пока сам не объявил бойкот из-за наличия там Ковтуна.

Так что российское телевидение не отождествляет Украину и украинцев с ужасными ковтунами. Украина для нас — это не Бандера с Шухевичем, не Порошенко или Ковтун. Украина для нас — это одна из родин великой русской культуры, это Ковпак и Королев, это Ищенко, Ваджра и сам уважаемый Анатолий Анатольевич Шарий.

И очень символично, что эти люди, ненавидящие нынешний украинский режим, пользуются от него полной взаимностью. Тогда как Ковтун этот режим любит, уважает, защищает — и крайне аутентично представляет его на российском ТВ.

Можно, конечно, говорить о том, что Ковтун недостаточно умен для этого, что он «подставной» и так далее. Но кто мог бы представить киевский режим лучше Ковтуна? Люди, которые высмеиваются самим Шарием за глупости, фейки и вранье? Они были бы лучше в споре? Они были бы бесплатнее?

Мысль как мятеж

Проблема киевского режима как раз в том, что воры и убийцы у власти нашли единственную возможную для себя опору — дегенератов. Благостных идиотов, агрессивных дебилов, клоунов — все они идут в ход, чтобы подавить и выжить за пределы когда-то прекрасной земли все думающее, все живое, все настоящее. Все, что мешает.

Оно именно поэтому и мешает, что живое и настоящее. В мире-подделке, где настоящая жизнь невозможна, а возможны только чудовищные формы существования, пережидания своего отпущенного на жизнь времени, познание и созидание, жизнь и подлинность — это не просто вызов. Это государственное преступление. Мятеж.

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У нас сталкиваются две этих Украины. Украина подлинная и Украина поддельная. Зачем нам все это? За что мы платим этому позорному шапито?

Был в одной передаче с Ковтуном потрясающий момент. Украинский политолог Юрий Кот заявил, что на Украине далеко не вся молодежь заражена фашизмом, и в пример привел своего сына, который живет в Киеве. Реакция Ковтуна была бесценной. Он заявил, что надо еще разобраться с этим сыном и его взглядами. За что моментально получил от Кота по физиономии.

Ковтун идеально продемонстрировал особенность нынешнего извода политического украинства — способность на безграничную подлость. Он начал угрожать ребенку оппонента. Он сделал это так же естественно, как мы здороваемся.

Можно попробовать заявить, что за это ему и платят российские СМИ, но… Простите, такой естественности за деньги не бывает. Если бы Ковтун мог так играть, он был бы уже звездой кино, а не ток-шоу.

Да и чем это «поддельное» заявление отличается от заявлений Порошенко о том, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, пока украинские дети в нарядных вышиванках будут ходить в школу? Что могло лучше проиллюстрировать ситуацию на Украине и природу гражданской войны?

Притравочная станция

В европейской стране Бельгия в 1958 году, то есть спустя год после того как СССР запустил первый искусственный спутник Земли, произошло важное для этой страны событие — был закрыт последний человеческий зоопарк.

Человеческий зоопарк в течение долгого времени был настоящей европейской ценностью среди колониальных держав. Как нетрудно догадаться, в человеческих зоопарках люди содержались как звери.

Так бельгийцы, как и прочие европейцы, наглядно демонстрировали самим себе свое превосходство над колонизируемымми народами. И объясняли свою миссию в колонизируемых странах — нести свет цивилизации. Попутно грабя и сажая в клетки.

Это было очень по-европейски — исключительно подло и очень эффективно.

Подло ли это сегодня по отношению к украинцам, к Украине и Ковтуну?

Украина — это территория цивилизационной катастрофы. Цивилизация на этой земле уничтожена. Причем уничтожена при деятельном соучастии Ковтуна и ковтуноподобных. Цивилизация стерта с Украины во всех смыслах — не только в научном или промышленном, но и в смысле морали и бытовой культуры.

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Украина в культурном смысле — это черная дыра. Это пространство расчеловечивания — превращения людей в нелюдей. И этот процесс должен быть рано или поздно остановлен. А цивилизация и культура, наука, производство и мораль должны быть заново восстановлены.

Делать это в белых перчатках не получится. Нужно быть готовым иметь дело с продуктами той культурной среды, что создана на Украине за последние 25 лет.

Есть еще одна аналогия, помимо «человеческого зоопарка». Притравочная станция.

Это тоже омерзительный бизнес. Место, где собак обучают нападать и рвать привязанного медведя. Но если этого не делать, то собака с высокой вероятностью погибнет на охоте. А следовательно, есть опасность и для человека.

То есть в случае с ковтунами, ярошами, ляшко мы и наши дети должны знать, кто это такие, в чем их опасность и как с ними поступать. Нужно показывать, насколько осмысленно вести с ними диалоги, пытаться их убеждать, надеяться на что-то человеческое в этих существах, оккупировавших нашу Украину.

Важна не просто информированность. Важен эмоциональный опыт. Опыт презрения и омерзения. Опыт желания вмазать по роже. Иначе этот опыт будет вырабатываться не ценой Ковтуна, а ценой крови наших людей.

Потому что нет ничего опрометчивей, чем повернуться к ковтунам спиной за пределами студии или, не дай бог, рассказать им о своем ребенке.

«На воле», а не в «зоопарке» — это лишнее слово может стоить вам вашего ребенка.

Нам нужно решить нравственную задачу огромной сложности. Мы должны измениться таким образом, чтобы быть способными решить украинскую проблему. Но при этом мы не должны выродится в хищников и фашистов.

Господин Ковтун и его коллеги по русофобскому шапито дают нам возможность присмотреться к этой задаче уже сейчас.

Спасибо им.