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Политика
Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме
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    Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме

    11:28  25 Октября 2017
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    Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме

    Москва, 25 октября. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил подавшейся в политику российской светской львице Ксении Собчак, что ее отец Анатолий Собчак считал Крым территорией России. Слова отца припомнили Собчак из-за ее заявления о том, что «по международному праву» Крым принадлежит Украине.

    «Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — написал Соловьев на своей странице Instagram, прикрепив видеозапись эфира 1992 года, где Анатолий Собчак обсуждал размещение в Крыму Черноморского флота России.

    Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме 

    «Что касается Черноморского флота, — заявляет Собчак в телеэфире. — Не стоит говорить о территориальных претензиях или о судьбе Крыма, ведь есть большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находились на территории другого. Даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины».

    Также в передаче Анатолий Собчак отметил, что Севастополь никогда не был базой ВМС Украины.

    Автор: Валентин Меликов
    #собчак #соловьев
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