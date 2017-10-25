Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме 

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Москва, 25 октября. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил подавшейся в политику российской светской львице Ксении Собчак, что ее отец Анатолий Собчак считал Крым территорией России. Слова отца припомнили Собчак из-за ее заявления о том, что «по международному праву» Крым принадлежит Украине.

«Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — написал Соловьев на своей странице Instagram, прикрепив видеозапись эфира 1992 года, где Анатолий Собчак обсуждал размещение в Крыму Черноморского флота России.

«Что касается Черноморского флота, — заявляет Собчак в телеэфире. — Не стоит говорить о территориальных претензиях или о судьбе Крыма, ведь есть большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находились на территории другого. Даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины».

Также в передаче Анатолий Собчак отметил, что Севастополь никогда не был базой ВМС Украины.