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«Матильду» превратят в мини-сериал
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    «Матильду» превратят в мини-сериал

    11:30  25 Октября 2017
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    «Матильду» превратят в мини-сериал

    Москва, 25 октября. Четырехсерийную версию фильма «Матильда» покажут на федеральных каналах нашей страны и в западных странах, сообщил режиссер картины Алексей Учитель.

    По его словам, в данный момент заканчивается монтаж сериала.

    «Сейчас идет активная работа… Там больше материала, чем в киноверсии», — цитирует его слова телеканал «360».

    Учитель также добавил, что из-за угроз противников «Матильды» на премьеру фильма не приедут исполнители главных ролей Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер.

    «Матильду» превратят в мини-сериал

    Напомним, что премьера фильма «Матильда» запланирована на 26 октября. В центре сюжета — роман цесаревича Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

    Как отмечает «Свободная пресса», фильм «Матильда» вызвал широкий резонанс в стране еще до его официального выхода в прокат. Против картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

    Автор: Дима Оленин
    #кино #матильда #учитель
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