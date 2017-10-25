«Матильду» превратят в мини-сериал

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Москва, 25 октября. Четырехсерийную версию фильма «Матильда» покажут на федеральных каналах нашей страны и в западных странах, сообщил режиссер картины Алексей Учитель.

По его словам, в данный момент заканчивается монтаж сериала.

«Сейчас идет активная работа… Там больше материала, чем в киноверсии», — цитирует его слова телеканал «360».

Учитель также добавил, что из-за угроз противников «Матильды» на премьеру фильма не приедут исполнители главных ролей Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер.

Напомним, что премьера фильма «Матильда» запланирована на 26 октября. В центре сюжета — роман цесаревича Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Как отмечает «Свободная пресса», фильм «Матильда» вызвал широкий резонанс в стране еще до его официального выхода в прокат. Против картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.