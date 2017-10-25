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«ВИМ-Авиа» до сих пор не расплатилась со страховщиками за задержки рейсов
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    «ВИМ-Авиа» до сих пор не расплатилась со страховщиками за задержки рейсов

    11:21  25 Октября 2017
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    «ВИМ-Авиа» до сих пор не расплатилась со страховщиками за задержки рейсов

    Москва, 25 октября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа», судьба которой решится в ближайшие дни, а в среду, 25 октября, вступает в законную силу мораторий на ее полеты, задолжала страховщикам за задержки рейсов с прошлого года.

    Массовые задержки у скандального предприятия наблюдались еще в мае-июне прошлого года, причем, в основном на туристические заграничные направления. Пассажиры, которые провели часть отпуска в аэропорту в ожидании рейса, были вынуждены обратиться к страховщикам. И часть из них получила неустойку. Однако авиакомпания, которая была виновата в случившемся, средства страховщикам так и не выплатила.

    Более того, еще более трех тысяч человек должны получить страховку уже за задержки в этом году.

    Напомним, министерство транспорта готово рассмотреть план спасения авиакомпании, которую, по версии следствия, сознательно обанкротили руководители. Поэтому из арбитражного суда и был отозван иск о банкротстве до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании находятся под домашним арестом по делу о мошенничестве.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #долг #вим-авиа #задержки #страховщики
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