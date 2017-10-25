Шойгу встретился с президентом Филиппин Дутерте

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Манила, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки встретился с главой Филиппин Родриго Дутерте.

Военное ведомство России сообщает, что министр обороны России Сергей Шойгу передал филиппинским военнослужащим партию стрелкового вооружения и армейских грузовиков, поставленных из РФ. Торжественная церемония состоялась на борту БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота ВМФ РФ в порту столицы Филиппин. На церемонии присутствовал глава страны Родриго Дутерте, пишет агентство URA.ru.

Отмечается, что в ходе четвертого совещания министров обороны стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии главы военных ведомств РФ и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.