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Шойгу встретился с президентом Филиппин Дутерте
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    Шойгу встретился с президентом Филиппин Дутерте

    11:26  25 Октября 2017
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    Шойгу встретился с президентом Филиппин Дутерте

    Манила, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки встретился с главой Филиппин Родриго Дутерте.

    Военное ведомство России сообщает, что министр обороны России Сергей Шойгу передал филиппинским военнослужащим партию стрелкового вооружения и армейских грузовиков, поставленных из РФ. Торжественная церемония состоялась на борту БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота ВМФ РФ в порту столицы Филиппин. На церемонии присутствовал глава страны Родриго Дутерте, пишет агентство URA.ru.

    Отмечается, что в ходе четвертого совещания министров обороны стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии главы военных ведомств РФ и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

    Шойгу встретился с президентом Филиппин Дутерте

    Автор: Алексей Громов
    #россия #филиппины #родриго дутерте #сергей шойгу
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