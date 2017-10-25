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Курды в Ираке готовы заморозить итоги референдума для диалога с Багдадом
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    Курды в Ираке готовы заморозить итоги референдума для диалога с Багдадом

    11:13  25 Октября 2017
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    Курды в Ираке готовы заморозить итоги референдума для диалога с Багдадом

    Эрбиль, 25 октября. Региональное правительство Курдистана предложило прекратить все военные операции на своей территории.

    Правительство курдской автономии в среду распространило заявление, в котором заявило о готовности Эрбиля начать переговоры с Багдадом. Для этого курдские власти готовы заморозить итоги референдума о независимости Курдистана, состоявшегося 25 сентября.

    В обращении подчеркивается, что власти Ирака и Курдистана не должны допустить продолжения конфронтации между федеральными войсками и силами пешмерга. Эрбиль предлагает Багдаду начать диалог на основе иракской конституции, который не допустит дальнейших военных действий в курдской автономии.

    Курды в Ираке готовы заморозить итоги референдума для диалога с Багдадом

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #референдум #пешмерга
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