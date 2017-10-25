Шнуров рассказал, зачем вызвал Познера на рэп-батл

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Москва, 25 октября. Как объяснил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вызов телеведущего Владимира Познера на рэп-батл был для него просто смешной шуткой. По мнению музыканта, беспрецедентная популярность рэп-батлов у современной молодежи объясняется тем, что на российском телеэкране «не осталось места для дискуссии».

«Какой рэп-батл, какой Владимир Познер? Это так было, поржать, — объяснил Шнуров. — Само по себе представление о том, что Сергей Шнуров и Владимир Познер встречаются в рэп-батле, уже смешно».

Музыкант рассказал о своем отношении к сверхпопулярным сейчас рэп-батлам. По словам Шнурова, он знаком с «кухней» рэп-батлов и не сомневается в том, что тексты для популярных исполнителей сочиняют наемные команды авторов.

«Там не важно сочинять стихи, там важна неплохая память. Там есть специальные люди, которые пишут тексты. Это примерно как КВН, где не все участники команды придумывают свои шутки. Там есть режиссеры этого действия», — рассказал Шнуров.

Как пишет «Ридус», Шнуров назвал причиной популярности рэп-батлов «дефицит места для дискуссии в публичном пространстве».

«В телевизоре же нет места дискуссии, — пояснил музыкант. — А здесь все-таки какая-то дискуссия есть. Отсутствие дискуссий в телевизоре порождает такие батлы».

Шнуров признал, что в пору его молодости такие батлы не продлились бы и пары минут, превратившись в рукопашную.