Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме

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Москва, 25 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить лет на пять за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения.

Высказывание Собчак о принадлежности Крыма возмутило Жириновского.

«Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский», — обратил внимание лидер ЛДПР.

По его мнению, заявление Собчак — «преступление».

«Мы же в уголовный кодекс ввели статью, — продолжил политик, — генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее (Собчак. — Прим. ФАН) лет на пять».

По мнению Жириновского, из-за этого заявления еще больше избирателей не пойдут голосовать на выборы-2018.

Ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым — часть Украины.