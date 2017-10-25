Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых
Общество
Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме

    12:21  25 Октября 2017  /обновлено: 12:50  25 Октября 2017
    2228

    Жириновский призывает посадить Собчак на пять лет за слова о Крыме

    Москва, 25 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить лет на пять за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения.

    Высказывание Собчак о принадлежности Крыма возмутило Жириновского.

    «Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский», — обратил внимание лидер ЛДПР.

    Жириновский призывает посадить Собчак на пять лет за слова о Крыме

    По его мнению, заявление Собчак — «преступление».

    «Мы же в уголовный кодекс ввели статью, — продолжил политик, — генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее (Собчак. — Прим. ФАН) лет на пять».

    По мнению Жириновского, из-за этого заявления еще больше избирателей не пойдут голосовать на выборы-2018.

    Ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым — часть Украины.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #крым #жириновский #собчак #тюрьма #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        263
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        188
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        149
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        385