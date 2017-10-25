СК России начал проверку после избиения воспитанника омского интерната

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Омск, 25 октября. Следственный комитет России инициировал проверку по факту жестокого избиения воспитанника омского интерната для умственно отсталых детей.

По данным ведомства, четверо детей — двое 13-летних, 16-летний и 17-летний подростки зверски избили 13-летнего мальчика. Избиение несовершеннолетние объяснили тем, что они якобы хотели «проучить» мальчика за то, что периодически он портит их личные вещи. По словам подростков, драка была «показательной».

«По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в региональном ведомстве.

Как отметили педагоги учреждения, они не заметили никаких мотивов и предпосылок к произошедшему инциденту. Кроме того, после случившегося все дети принимали участие в одном общественном мероприятии и шутили.

Ранее телеканал «360» опубликовал видео жестокого избиения подростка в омском интернате.