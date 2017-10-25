В Тюмени двух убийц молодой девушки признали невменяемыми

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Тюмень, 25 октября. Экспертиза признала невменяемыми двух убийц 26-летней девушки, которые расправились с жертвой на стройке в Тюмени, сообщили в региональном Следственном комитете. Мужчины нуждаются в принудительном лечении в стационаре.

Инцидент произошел 3 июня текущего года, когда двое мужчин распивали алкогольные напитки вместе со своей знакомой. После опьянения, злоумышленники решили убить собутыльницу. Они избили жертву, а затем отвезли ее на стройплощадку, где зарезали.

Тело погибшей было найдено спустя два дня. По данным регионального СКР, в ходе расследования психиатрическая экспертиза подтвердила невменяемость преступников. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, пишет Ura.ru.