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В Тюмени двух убийц молодой девушки признали невменяемыми
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    В Тюмени двух убийц молодой девушки признали невменяемыми

    12:14  25 Октября 2017
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    В Тюмени двух убийц молодой девушки признали невменяемыми

    Тюмень, 25 октября. Экспертиза признала невменяемыми двух убийц 26-летней девушки, которые расправились с жертвой на стройке в Тюмени, сообщили в региональном Следственном комитете. Мужчины нуждаются в принудительном лечении в стационаре. 

    Инцидент произошел 3 июня текущего года, когда двое мужчин распивали алкогольные напитки вместе со своей знакомой. После опьянения, злоумышленники решили убить собутыльницу. Они избили жертву, а затем отвезли ее на стройплощадку, где зарезали.

    Тело погибшей было найдено спустя два дня. По данным регионального СКР, в ходе расследования психиатрическая экспертиза подтвердила невменяемость преступников. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #тюмень
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