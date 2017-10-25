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Тартус, 25 октября. Российский пловец-марафонец Олег Софяник из Севастополя рассказал, что в Сирии стало более безопасно.

Олег Софяник и Шамиль Алимурадов уже не в первый раз устраивают «заплыв мира» у берегов Сирии. Впервые они провели заплыв год назад и за три часа преодолели восемь километров от порта Тартус до рыбацкого острова Арвад. Пловцы хотели продемонстрировать сирийцам, что нормальное состояние для человека — это мир, а не война. Власти Дамаска пошли навстречу спортсменам, предоставили охрану и даже предложили в качестве сопровождения представителей олимпийской сборной по плаванию.

Через год, снова приехав в Сирию, российские спортсмены рассказали, что в стране стало гораздо безопаснее. На улицах появляется меньше военных, сократилось количество блокпостов. Послы мира из России провели в Сирии неделю и с уверенностью заявляют, что для восстановления стабильности в регионе нужны не только боевые действия, но и подобные гуманитарные миссии.