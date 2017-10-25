Военный эксперт сравнил боевых роботов РФ и США

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Реальный уровень ассигнований Вооруженных сил США в создание боевой робототехники примерно на 90% превышает показатели, которые еще недавно прогнозировал Пентагон.

Такой вывод содержится в докладе, подготовленном специалистами Бард-колледжа (Нью-Йорк). Американцы готовятся к войнам будущего, но России есть чем ответить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В докладе значится, что в следующем финансовом году командование армии США намерено выделить на разработку различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необитаемых подводных и надводных аппаратов и других беспилотных систем порядка 6,97 млрд долларов, что будет выше аналогичного показателя за 2017 год на 21%. Но если учитывать такие траты за последние пять лет, то становится ясно, что Пентагон тратит на разработку указанных программ на 90% больше, чем планировалось в 2013 году.

«Динамика научно-технического прогресса сегодня бросает вызов тем армиям мира, которые не работают над созданием военных роботов. Эти армии могут не просто отстать, а безнадежно отстать в развитии и обеспечении боеготовности своих вооруженных сил. В одно время был некий латентный период, когда многие военные специалисты говорили о том, что наступит эра военных роботов. Но тогда это все было дорого и технологически сложно. Сейчас же все изменилось», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Боевые роботы США

Современный бой очень скоротечен и сложен, поэтому решения необходимо принимать моментально. Пока все это у современных автоматизированных систем получается не очень хорошо, однако технологии не стоят на месте и с каждым днем появляются новые системы, позволяющие сделать боевых роботов основными участниками сражений.

SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems) — это самая массовая и достаточно узнаваемая гусеничная платформа США на базе которой устанавливается боевой модуль. В составе модуля имеется снайперская винтовка, гранатомет и курсовой пулемет. Как заявляет производитель, робот способен действовать в городской местности, может преодолевать песок, воду и снежные покровы небольшой глубины. Кроме того, благодаря сложной системе работы шасси, платформа способна даже осуществлять подъем по лестнице. SWORDS рассчитан на 8,5 часа работы от внутреннего аккумулятора. Кстати, стоимость одной единицы составляет 230 тысяч долларов.

iRobot Warrior — роботизированная платформа от американской компании iRobot. Она способна двигаться со скоростью до 15 км/ч и оборудована манипулятором для перемещения грузов массой до 68 кг. В боевую комплектацию Warrior включена система гранатометов и пулеметов Metal Storm с электронной схемой управления стрельбой на дальность 800 метров.

CAMEL — выпущенный в 2010 году боевой робот от компании Northrop Grumman. Заказчиком работ выступало Агентство перспективных исследований DAPRA. Это плоская боевая платформа на колесном шасси, которая кроме вооружения может нести еще и 550 кг полезной нагрузки. На колеса дополнительно одеваются резиновые гусеницы, что значительно повышает проходимость платформы по пересеченной местности. Робот может сопровождать боевые подразделения и двигаться автономно, ориентируясь на сигналы GPS.

Black Knight — американская экспериментальная боевая машина разработанная компанией BAE Systems. Базирующийся на гусеничном шасси «Черный рыцарь» имеет вес почти в 10 тонн и обладает 30-мм автоматической пушкой и скорострельным курсовым пулеметом. Робот оснащается целый системой телекамер, тепловизоров, РЛС, датчиков и сенсоров. Управление роботом осуществляется из БМП Bradley.

«Американцы давно занимаются созданием подобных систем. Они в этом деле хорошо преуспели, поэтому у них много наработок. Что касается российского опыта, то надо отметить, что в 90-е годы мы серьезно провалились в сфере создания беспилотных летательных аппаратов, в сфере дистанционного управления роботами, но мы успели не просто вскочить, а полностью нивелировать этот провал. И сегодня, наши успехи заметны — российские роботы испытываются в боях в той же Сирии», — продолжает Кошкин.

Механическая армия России

МРК — универсальная роботизированная платформа от ижевского радиозавода. Этот робот невелик, но он располагает весьма внушительным арсеналом вооружений, которые можно менять в зависимости от поставленных задач. Робот может быть оборудован двумя гранатометами, двумя реактивными огнеметами «Шмель», пулеметом «Печенег» или крупнокалиберным пулеметом «Корд». МРК также оснащен микрофоном, системой оповещения и видеокамерами, что позволяет управлять им на дальности в 500 метров.

«Уран-9» — это дистанционно управляемая гусеничная боевая машина, относящаяся к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Он способен вести инженерную разведку и поражать как наземные, так и низколетящие воздушные цели на максимальной дальности. Внешне «Уран» напоминает небольшой бронетранспортер с башней, в которой установлено самое разнообразное вооружение, включая 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет. Ракетное вооружение представлено противотанковыми управляемыми ракетами с радиокомандной системой управления 9М120 «Атака» (четыре ракеты в базе) и противовоздушными ракетами 9К38 «Игла». Кроме того, в состав комплекса разведки входит российский реактивный огнемет «Шмель-М».

Т-14 — перспективная роботизированная платформа, созданная на базе основного боевого танка России. Об этом устройстве пока мало данных, однако можно предположить, что она будет иметь все те функции, которыми обладает пилотируемый экипажами танк. В составе комплекса 125-мм пушка, курсовой пулемет, а также средства активной и пассивной защиты.

«Наши успехи сегодня — это роботы, которые уже работают в боевых условиях и пользуются довольно приличным спросом на рынке вооружений. Я слышал, что ту же машину поддержки танков «Терминатор» намереваются сделать беспилотной. Кстати, эту машину уже даже закупают израильтяне, которые себя считают передовыми в области военных технологий, но они рассматривают БМПТ и хотят ее у нас закупить. Так что Россия в этой сфере стала очень мощным игроком. Да, у американцев больше моделей, но как мне кажется, у российских боевых платформ мощнее вооружение. Так что нам есть что противопоставить США», — продолжает Кошкин.

По словам собеседника ФАН, американское командование понимает всю важность развития соответствующей военной техники и стремится к активному развитию беспилотных боевых систем, поэтому и России необходимо продолжать развитие соответствующих технологий.