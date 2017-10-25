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Общество
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Общество
Половина мужчин России готова уйти в декрет вместо жен
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    Половина мужчин России готова уйти в декрет вместо жен

    11:18  25 Октября 2017
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    Половина мужчин России готова уйти в декрет вместо жен

    Москва, 25 октября. Половина российских мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо своих жен. Большая часть — потому что супруга зарабатывает больше их.

    Сообщается, что 60% готовы посвятить себя ребенку и дому из-за финансовой выгоды, отмечая, что доход семьи будет больше, если жена будет работать. Каждый третий российский мужчина готов признать, что ему просто нравится сидеть с детьми. 13% видят в декретном отпуске возможность сохранить работу, находясь под угрозой увольнения, сообщает URA.RU со ссылкой на исследование, проведенное сайтом, ориентированным на поиск работы.

    Женщины также приняли участие в данном опросе: 48% из них подтвердили, что мужья зарабатывают меньше и действительно могли бы посидеть дома. 18% рассказали, что уже были в декрете и теперь не прочь поменяться с мужем.

    Отметим, опрос проводился с 17 по 24 октября 2017 года, участие в нем приняли 1250 россиян разных профессий и возрастов.

    Напомним также, что закон, позволяющий отцам брать отпуск по уходу за ребенком, существует с 2007 года, однако на практике в декретный отпуск уходят очень мало мужчин, а 12% россиян вообще не знают о таком законе.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #опрос #декрет
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