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Общество
Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства России
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    Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства России

    12:00  25 Октября 2017
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    Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства России

    Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Глава государства Владимир Путин изменил состав комиссии по вопросам предоставления гражданства. Согласно документу, в нее включены представитель Совета безопасности России Александр Гребенкин, замруководителя аппарата правительства Евгений Забарчук, замглавы Минобрнауки Павел Зенькович, представитель Минюста Олег Плохой, а также замглавы Минтруда Алексей Черкасов.

    Из комиссии решением президента исключен Сергей Герасимов. Напомним, что в августе Владимир Путин снял Герасимова с должности первого замглавы Минюста. Напомним, что в сентябре-октябре российский лидер произвел ротацию губернаторских кадров. С начала текущего года сменились 16 руководителей регионов. В Кремле назвали «нормальным процессом» смену губернаторов. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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