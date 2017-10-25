Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства России

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Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Глава государства Владимир Путин изменил состав комиссии по вопросам предоставления гражданства. Согласно документу, в нее включены представитель Совета безопасности России Александр Гребенкин, замруководителя аппарата правительства Евгений Забарчук, замглавы Минобрнауки Павел Зенькович, представитель Минюста Олег Плохой, а также замглавы Минтруда Алексей Черкасов.

Из комиссии решением президента исключен Сергей Герасимов. Напомним, что в августе Владимир Путин снял Герасимова с должности первого замглавы Минюста. Напомним, что в сентябре-октябре российский лидер произвел ротацию губернаторских кадров. С начала текущего года сменились 16 руководителей регионов. В Кремле назвали «нормальным процессом» смену губернаторов.