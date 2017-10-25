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В Крыму ищут средневековое кладбище
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    В Крыму ищут средневековое кладбище

    10:51  25 Октября 2017
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    В Крыму ищут средневековое кладбище

    Севастополь, 25 октября. По информации ФАН, институт археологии РАН готовится к проведению раскопок на предполагаемом местонахождении средневекового кладбища, которое было помечено на карте конца 19 века.

    Специалисты проведут полное исследование почвы на так называемом Магометанском кладбище, подготовительные работы к раскопкам, а также изучат всю существующую документацию по данному месту Бахчисарайского района Крыма.

    После чего археологи планируют изучить и провести спасательные раскопки, то есть работы, которые позволят сохранить объект культурного наследия, но при этом бережно изъять все археологические раскопки. Отмечается, что площадь для изучения составляет более 2000 квадратных метров.

    В Крыму ищут средневековое кладбище

    Напомним, в результате уже проведенной археологической экспедиции в некрополе на западном побережье Крыма были найдены 140 предметов и в сентябре были переданы в Бахчисарайский музей.

    По данным ученых, они равноценны артефактам «золота скифов», которое было задержано в Амстердаме.

    Автор: Алексей Громов
    #ученые #крым #раскопки #археологи #кладбище #ран
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