В Крыму ищут средневековое кладбище

В Избранное

Севастополь, 25 октября. По информации ФАН, институт археологии РАН готовится к проведению раскопок на предполагаемом местонахождении средневекового кладбища, которое было помечено на карте конца 19 века.

Специалисты проведут полное исследование почвы на так называемом Магометанском кладбище, подготовительные работы к раскопкам, а также изучат всю существующую документацию по данному месту Бахчисарайского района Крыма.

После чего археологи планируют изучить и провести спасательные раскопки, то есть работы, которые позволят сохранить объект культурного наследия, но при этом бережно изъять все археологические раскопки. Отмечается, что площадь для изучения составляет более 2000 квадратных метров.

Напомним, в результате уже проведенной археологической экспедиции в некрополе на западном побережье Крыма были найдены 140 предметов и в сентябре были переданы в Бахчисарайский музей.

По данным ученых, они равноценны артефактам «золота скифов», которое было задержано в Амстердаме.